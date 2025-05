Después de las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo, en donde propuso que los argentinos empiecen a sacar los dólares del colchón para volcarlos a gastos cotidianos, ya no solamente para comprar propiedades o autos, el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli aseguró que el gobierno está dispuesto a "hacer cualquier cosa" para llegar con aire a las elecciones legislativas de octubre próximo.

"Acá hay un objetivo claro: el gobierno quiere que haya una estabilidad cambiaria y de precios hasta octubre. Y para eso están dispuestos a hacer cualquier cosa. Acá hay dos problemas: por un lado, la falta de dólares, que disimuló el desembolso del FMI. Pero sguimos con un modelo en donde los dólares que salen son más de los que entran y el gobierno trata de cualquier manera de que haya dólares", expresó el economista, entrevistado este lunes en Escuchá Página/12.

"Y el segundo es el nivel de actividad. Como hay faltante de pesos, es decir que la gente no tiene plata, buscan que la gente se endeude, que fue el motorcito de la actividad de estos meses, o que aquellos que tienen dólares los usen para dinamizar la economía", recapituló Vanoli.



El gobierno nacional prepara incentivos que incluyen rebajas impositivas y busca poner en marcha todas las herramientas que la tecnología financiera es capaz de brindar, como los pagos a través de códigos QR.

El objetivo sería incentivar a los argentinos a comenzar a usar sus dólares para hacer sus consumos más cotidianos, en lugar de resguardarlos bajo el colchón. Se trataría de incentivos que están por encima de los asociados al blanqueo de capitales.

"En el mediano plazo hay otras dos cosas preocupantes: en primer lugar, esto es un blanqueo de oficio. Para que gente que tiene dólares en negro los use blanqueando en operaciones corrientes. Va a contramano de cualquier política internacional de prevención de lavado de dinero y del delito", alertó Vanoli.

Y agregó: "En segundo lugar buscan introducir este concepto de la dolarización, que siempre que se implementó, sobre todo en países chicos, resultó una enorme restricción para la política económica y consagró la pobreza estructural".

Romper los cocos

Este lunes, el ministro de Economía brindó una entrevista en la que puso en palabras la intención del gobierno de que los ciudadanos usen las divisas extranjeras para gastos corrientes.

"No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos (…) Para que (Argentina) sea un país normal, nadie te pide explicaciones cómo gastas la plata", resaltó Luis Caputo.

Consultado al respecto, Alejandro Vanoli remarcó que las declaraciones del ministro van en línea con la opinión del presidente Javier Milei de que los evasores son héroes, una especie de Robin Hood de la actualidad.

"Que desde el Estado se entronice una cultura de no cumplir es algo nunca visto. En todos los programas neoliberales si hay algo que se respetó es el rol del recaudador, de la AFIP, y este gobierno está debilitando al organismo de control, que hasta al propio FMI le interesa porque recauda. Es una mezcla de lógica macabra de destrucción con inducir al incumplimiento. El gobierno instala que las reglas no se cumplen, y esto violenta no solamente una mirada económica racional sino que riñe cimientos que desde hace muchos siglos estaban saldados", finalizó.