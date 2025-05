Desde Roma

Faltan 24 horas para que oficialmente comience el cónclave que deberá elegir el nuevo jefe de la Iglesia. Pero los rumores sobre indecisiones y dudas persisten. Sobre todo porque al parecer no se ha llegado a un acuerdo mayoritario sobre algún candidato ni se sabe si los cardenales preferirán un Papa anciano o uno más joven.

Al salir de la congregación, es decir el encuentro de cardenales que se viene haciendo periódicamente desde la muerte del Papa Francisco el 21 de abril, algunos cardenales hicieron referencia al tema pero sin revelar sus nombre para no sentirse comprometidos.

"¿Hemos logrado un acuerdo? No. Pero lo lograremos", dijo uno de ellos de origen asiático. Otro cardenal, Jean Paul Vesco, de Argelia, declaró por su parte que el próximo Papa "deberá ser un pastor, una voz en el mundo y por la paz". Pero no habló de los candidatos.

En el encuentro de la congregación de cardenales de este lunes, según información vaticana, "se habló del perfil del futuro Papa, una figura que debe estar presente, cercana, capaz de funcionar como puente y como guía, de favorecer el acceso a la comunión a una comunidad desorientada y marcada por la crisis a nivel mundial. Un pastor cercano a la vida concreta de las personas".

En los encuentros de días pasados, los cardenales habían discutido sobre muchos temas de actualidad para la Iglesia y el mundo, en este momento histórico con crisis y guerras, tratando de visualizar cual sería el candidato más preparado para responder a estos desafíos.

La lista de los candidatos más favorecidos ha ido cambiando día a día, pero no se sabe con cuanto consenso cuenta cada uno dado que para ser elegido Papa, el candidato deberá contar con al menos 89 votos a favor de los 133 cardenales electores. Si se supiera algo del consenso se podría tener una idea aproximada sobre si ese candidato puede llegar al final y ser el elegido, o no.

La carta de un abusado a los cardenales

Una carta enviada a la congregación de cardenales en estos días causó impresión. Fue escrita por un sacerdote que fue abusado por otro cura cuando era un jovencito y marca un tema candente en la Iglesia todavía hoy y que el próximo Papa deberá afrontar.

El tema de los abusos sexuales en la Iglesia fue tratado en las reuniones de los cardenales de estos días, pero eso no significa que se hayan tomado medidas sino sólo advertir que será un tema que deberá afrontar por el nuevo Papa. Francisco tomó varias medidas para controlar este problema en la Iglesia pero sus medidas no fueron aplicadas en todo el mundo de la misma manera.

En la carta el padre Marco Contini, víctima de abusos, denunció ante los cardenales y pidió a la Iglesia que no permitan que haya más pedofilos. Contini citó el caso del sacerdote de 65 años denunciado por abusos sexuales sobre varios seminaristas, incluido él. "Por años, mucha gente de la Iglesia trató de encubrir los hechos y de defender al pedófilo, haciéndome pasar por un deshonesto y un mentiroso", contó.

"Esta no es una denuncia contra la Iglesia sino en la Iglesia y por la Iglesia", subrayó Contini que hace 25 años que es sacerdote además de profesor universitario de Teología. El sacerdote dijo además no querer dinero a cambio. "Mi denuncia está finalizada a evitar que otros niños puedan caer en las manos de un agresor pero también de darle a un sacerdote pedófilo la posibilidad de recuperación", remarcó.

"Todos estos años han demostrado -destacó Contini- que existe una Iglesia sana que trata de poner en práctica una verdadera lucha contra la pedofilia. Pero de otro lado hay una Iglesia que es todavía hostil a la verdad y que piensa poder encubrir lo que a este punto no se puede más esconder".

El padre concluyó implorando a los cardenales "no olvidarse de nosotros víctimas, no aceptar medias medidas sino que la voz de ustedes sea única y unida contra la pedofilia. Obviamente no sé quién será el próximo pontífice, pero cualquiera sea, les suplico, pidan rigor en los procesos, certeza en las penas y escucha real de las víctimas (…) La fuerza de la palabra de ustedes es fundamental en la lucha contra la plaga de la pedofilia y ayudaría a todos a ser más libres y honestos en el difícil pero necesario recorrido de la verdad".

La edad del candidato puede ser importante

Al acercarse el momento de la elección, muchos se preguntan cuánto influirá en esa decisión la edad del candidato, porque la decisión no será solo teológica o espiritual sino que será determinante para la situación interna de la Iglesia y para las decisiones que se deberán tomar a nivel geopolítico e interreligioso. Por eso, según señalaron algunos medios italianos, la edad del futuro Papa puede ser muy importante.

La pregunta que se hacen muchos es si los cardenales preferirán elegir a un Papa anciano, que a causa de sus años garantice una suerte de breve "pontificado de transición" que sirva para preparar el terreno a futuros cambios, o elegir un cardenal más joven, que pueda garantizar el liderazgo de la Iglesia por largo tiempo, como sucedió con Juan Pablo II elegido cuando tenía 58 años y que gobernó la Iglesia 27 años, hasta 2005.

La agencia italiana ADN Kronos, respondiendo a esta pregunta, indicó como posible candidato uno de los cardenales más jóvenes del colegio cardenalicio, el italiano Pierbattista Pizzaballa de 60 años, patriarca latino de Jerusalén, que podría ser elegido como "figura de unidad" y reconciliación en un contexto hoy caracterizado por conflictos como el de Israel y Palestina.

Un Papa joven, según la agencia italiana, "puede ofrecer una visión estratégica a largo plazo” pero presenta "mayores riesgos" porque la Iglesia podría pasar mucho tiempo por momentos críticos. Un "Papa anciano en cambio podría permitir una gestión más prudente" pero también "podría ser percibido como un freno a las reformas".

Francisco sigue sorprendiendo

Con el pasar de los días del pre-cónclave, que algunos han llamado "campaña electoral", salieron a relucir también otros detalles de la vida de Francisco que pocos conocían. La ciudad de Roma y los canales de televisión, tanto de la RAI como de Mediaset (la compañía fundada por Silvio Berlusconi) difundieron numerosas imágenes de Francisco con frases como "Ciao Papa Francesco, pastore del mondo" (Adiós Papa Francisco, pastor del mundo) o "Grazie Francesco, il Papa della gente" (Gracias Francisco, el Papa de la gente). También por las calles se vieron carteles similares, lo que habla de cuánto la gente respetaba a Francisco.

El gran concierto del 1 de Mayo, día del trabajador, que se hace tradicionalmente ese día en varias ciudades italianas, comenzó esta vez en Roma con un video de Francisco en el que habló de los trabajadores. "Si el trabajo de deshumaniza, es una carrera desesperante que busca solo ganancias (…) Somos seres humanos y no maquinarias, somos personas únicas y no repuestos", dijo Francisco en el video que recibió el aplauso de los más de 500 mil personas, muchos jóvenes, que participaron del evento en Piazza San Giovanni in Laterano de Roma.

Otras dos noticias hablaron del corazón humilde de Francisco. Una fue la donación de un Papamóvil, el auto que lo transportaba normalmente por la plaza de San Pedro para saludar a los fieles. El auto, transformado en una pequeña estación sanitaria para los niños de Gaza, fue entregado a la organización católica Caritas de Jerusalén. La idea es hacer llegar a los niños de Gaza la mayor asistencia sanitaria posible ya que el sistema sanitario local ha sido casi completamente destruido durante el conflicto con Israel.

La segunda estuvo referida al dinero donado por Francisco a los presos en las cárceles de Roma. Se trató de 200 mil euros que Francisco tenía en su cuenta bancaria y que fueron destinados a la fábrica de pastas en la que trabajan los presos dentro de las prisiones, lo que eventualmente podría hacerles aumentar el pequeño salario, incluir más presos trabajadores o mejorar las condiciones de la producción. El papa argentino quería mucho a los presos a los que visitaba cada año durante la Semana Santa, como hizo incluso este año aun en condiciones de salud muy complicadas.

Francisco tenía un salario como Papa de unos 2.500 euros. Pero el Papa argentino nunca lo recibió y tal vez fue ese dinero el que se acumuló en la cuenta bancaria. Los gastos cotidianos del Papa o sus viajes, eran cubiertos directamente por el Vaticano, como le ocurre a cualquier presidente o dirigente de un país.

Ya se sabe que como jesuita, como latinoamericano, como pastor del mundo, Francisco rechazó siempre las riquezas. Por eso apenas fue elegido se trasladó a vivir en un pequeño departamento de Casa Santa Marta dentro del Vaticano, rechazando el lujoso Palacio vaticano donde vivieron muchos de los otros pontífices. En la Casa Santa Marta, una suerte de hotel que aloja a los miembros de la Iglesia que viajan a Roma, serán alojados esta vez los cardenales que participarán del cónclave que comienza el miércoles.