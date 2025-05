Lejos de una recuperación y una mejora en la calidad de vida, la gestión de Javier Milei está complicando cada vez más a miles y miles de vecinos que vieron cómo sus ingresos sirven cada vez para menos.

Así lo explicó ante la pregunta de la 750 el padre Francisco “Paco” Oliveira, cura en Opción por los Pobres, que desde hace años trabaja codo a codo con los ciudadanos de Merlo, en el conurbano bonaerense.

“Claramente, la gente no está mejor, está peor. Porque puede haber bajado un poco la inflación, pero el tema es a cuánto te alcanza lo que llega tu bolsillo”.

Así, por estos días, las changas y los trabajos formales a los vecinos les “alcanza (para) muchísimo menos que antes”. “Pero no hace falta ni siquiera en esto pensarlo de una manera subjetiva. Yo lo veo diariamente. Pero te lo dicen también las mediciones”, dijo.

Y explicó: “Los supermercados venden menos, los comercios venden menos: es el menor consumo de carne y leche desde hace muchísimos años. Hasta esas encuestas te dicen lo que uno ve cada día”.

“En los barrios se está pasando muy mal. Es mentira que haya una recuperación y que hayan sacado a 10 millones de la pobreza”, afirmó sobre los tramposos números con los que celebra la gestión de La Libertad Avanza.

Además, “Paco” Olveira dijo que a esto se le suma una política de ajuste y crueldad: “Justo estaba hablando con una de las compañeras del CELS que, gracias a ellos, conseguimos, por medio de un juicio, que Capital Inhumano nos volviera a dar la partida presupuestaria por el programa Alimentar Comunidad”.

Según explicó, ese programa lo habían cerrado porque “tenían que auditar”. Sin embargo, se auditaba cada seis meses. La diferencia es que ahora, mientras el Gobierno analiza los números, deja de mandar la asistencia.

“Entregábamos todas las rendiciones. Pero te seguían enviando el dinero mientras hacían la auditoría. Ahora no. Entregamos todos los papeles y hasta que rendición de cuentas no da el okey, no te hacen el ingreso”, afirmó.

Esto se traduce de manera sencilla: “Le están robando a la gente directamente en la transferencia al comedor un mes y un mes y medio. Pero nosotros somos privilegiados porque pudimos hacer este juicio. Pero, ¿cuántos comedores chiquitos quedaron en la vía y no reciben nada?”

“Mucha gente no puede comprar remedios. Comen y poco más. Cualquier cosa extraordinaria es absolutamente imposible para la gente”, terminó describiendo, finalmente, el referente religioso del barrio.