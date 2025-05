Misericordia parece una historia sencilla: Jeremy, un joven panadero, vuelve por unos días al pueblo donde creció para acompañar a la viuda de quien fue su jefe y mentor. Un infierno rural donde todos se conocen, donde el pasado nunca se entierra a tope. El reencuentro con algunos habitantes del pueblo reaviva tensiones, celos, sospechas, y desemboca en un crimen.





Como en El desconocido del lago, el director Alain Guiraudie vuelve a explorar el espionaje en su doble cara: la vigilancia y el voyerismo. Ver matar y espiar con fines eróticos aparecen como experiencias paralelas, un mismo morbo. Pero esta vez, el escenario ya no es una playa nudista, sino un pueblo en el que los secretos se pudren apenas bajo la superficie del bosque.

La sexualidad en este pueblo aparece bajo el peso de la Iglesia. El cura —una figura completamente buñueliana— espía, manipula, chantajea con lo que escucha en confesión. Intenta sofocar en los demás las pulsiones que él mismo no puede reprimir. La moral religiosa aparece como una estructura sostenida por la represión selectiva, los sobreentendidos, y la vista gorda.

El deseo incomoda

Aunque no es una película que se proponga como “LGBTI” en términos temáticos, estéticos o militantes, Misericordia es profundamente queer. No lo es por una representación directa de identidades, sino por lo que late por debajo: la ambigüedad del deseo, la dislocación de lo obvio o lo esperable. No importa realmente si un personaje es gay, hétero o bi. El deseo se desliza, se sugiere, y sea como sea sobrevive.





La ambigüedad no solo es parte de la atmósfera; es la estructura narrativa misma. En Guiraudie, como ya lo había mostrado en El desconocido del lago, el deseo y la identidad son cosas permeables, fluidas. No hay sexo gay ni heterosexual, hay cuerpos deseantes y tensiones que organizan los vínculos. El protagonista, Jeremy, vive bajo escrutinio constante. Lo vigilan, lo interrogan, lo examinan. “Creemos que está ocultando algo”, le dicen los investigadores. Y ese “algo” puede ser un crimen, pero también su intimidad.

Ser nuevo en el infierno

Jeremy vuelve después de diez años al pueblo donde creció. Es un extranjero en sus pagos. Como el visitante de Teorema (Pasolini, 1968), su sola presencia desestabiliza las normas. Es deseado, temido, observado. Y como en toda comunidad cerrada, el murmullo, el qué dirán y la endogamia funcionan como mecanismos de vigilancia.

¿Interfiere ese control social en la posibilidad de matar? ¿O solo impide amar? En Misericordia, el deseo es más fuerte que la ley, y los amantes tienen sus propios códigos. El thriller se construye en torno a tres misterios: ¿quién mató?, ¿por qué?, y ¿cómo se relacionan, realmente, estos personajes entre sí? La película mantiene una ambigüedad deliberada sobre los vínculos del pasado y sobre las motivaciones, que parecen a veces banales, casi ridículas. Se mata porque sí. Porque se puede.





Un policial sin ley

Si bien Misericordia puede parecer, por momentos, un policial o un thriller, rápidamente ese molde se degenera. El género es inestable, como el deseo que retrata. Hay escenas que bordean lo desopilante, otras bastante más oscuras, y muchos momentos de comedia. A fuerza de humor, las formas también se desplazan.

Guiraudie filma desde el voyerismo: todo el tiempo hay alguien observando a otro. La sexualidad —incluso sin consumación— es el centro. La tensión erótica y violenta organiza la interacción entre los personajes. Y es esa tensión la que mantiene al espectador en alerta. Los cuerpos filmados —fuera de cualquier canon hegemónico— son deseables, no por su belleza hegemónica, sino por el deseo mismo que los atraviesa. Una mujer de más de 60 años, un hombre gordo, o alguien con un rostro ajeno a los estándares de lo que se podría considerar galán alla Hollywood... La clase trabajadora, los campesinos, es objeto y sujeto de deseo.

Jugar en el bosque

La película se pudre con el correr de los minutos. La atmósfera se enrarece: humedad, hojarasca, el moho del bosque van copado el pueblo. Algo huele a podrido en esa comunidad a destiempo. No sólo es el cuerpo de personaje desaparecido lo que se va descomponiendo, sino de las intenciones, las fantasías, y también las normas.

El bosque funciona como funcionaba la playa en El desconocido del lago: un espacio exterior, regido por sus propias leyes, donde lo prohibido se vuelve posible. Se coge, se ama, se mata, se esconde con otros códigos. Cuando el cura dice, durante un interrogatorio, “todo el mundo tiene derecho a una vida privada”, está hablando también de ese otro derecho tácito a transgredir.

Misericordia no da respuestas claras. No hay moraleja. No hay castigo ni redención. En vez de despejar el rompecabezas, lo complejiza, abre más hipótesis posibles. No explicar, o no hacerlo del todo, es quizás uno de los mayores gestos de consideración que una película puede tener con su audiencia.