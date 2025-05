Las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han sorprendido a los espectadores con giros inesperados y tramas dinámicas. Thunderbolts, el último proyecto de este universo, no es una excepción. Aunque Sentry ha destacado como el villano principal, revelaciones recientes muestran que esta no fue la idea inicial. Según Eric Pearson, guionista de la película, el antagonista original iba a ser John Walker, reconocido por los fans como U.S. Agent.

Los planes iniciales del guion con U.S. Agent

En el borrador original, U.S. Agent lideraba el rol de antagonista en Thunderbolts. La trama se basaba en cómo Val, aprovechando las inseguridades de Walker, lo convencía de que su Suero de Super Soldado requería una mejora. Sin embargo, el experimento resultaba más peligroso de lo previsto: la supuesta actualización lo transformaría en una criatura similar a Hulk, pero con un control aún más limitado. Esta "Bomba al estilo Hulk", producto del suero modificado, representaba una amenaza inmanejable y un giro inusual en la tradición de antagonistas del UCM.

El reemplazo de U.S. Agent por Sentry

Siguiendo la costumbre del estudio de ajustar guiones durante el desarrollo, el equipo creativo decidió sustituir a U.S. Agent con Sentry. Pearson se basó en cómics donde Superman enfrentaba su dualidad interna, lo que lo llevó a explorar temas psicológicos. Sentry, junto a su alter ego oscuro Void, ofrecía una narrativa enfocada en conflictos personales y evolución emocional. El cambio permitió abordar la salud mental de los personajes y añadir una dimensión humana al conflicto central de la película.

Impacto en la audiencia y diferencias narrativas

Con Sentry como villano, Thunderbolts combinó escenas de acción con momentos introspectivos que conectaron con el público. En lugar de priorizar batallas físicas, la historia se orientó hacia la exploración emocional y las relaciones entre personajes. Pearson explica que Sentry/Void obliga a los protagonistas a confrontar no solo una amenaza externa, sino también sus propias luchas internas, creando una trama que invita a la reflexión.

El cambio de U.S. Agent a Sentry/Void alteró no solo la trama, sino también el tono emocional de Thunderbolts, destacando el potencial de villanos que libran batallas contra sí mismos más que contra fuerzas externas.