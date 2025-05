Ocurrió otra vez: Patricia Bullrich cambió de partido. La ministra de Seguridad, que hace dos años fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, se desafilió del partido amarillo y se afilió a La Libertad Avanza. Lo hizo acompañada de Karina Milei y Manuel Adorni en un acto que huele a candidatura de ella en octubre. Pero esto no es todo: según pudo saber este diario, la salida de Bullrich será seguida por la ruptura del bloque del PRO en Diputados. Se podría llevar hasta unos 12 diputados, comandados por Damián Arabia. Ayer estaban debatiendo en qué momento era mejor anunciar el éxodo. El PRO saludó su salida en un comunicado en el que señala que "al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda".

Si bien la salida de Bullrich estaba más cantada que Despacito, la ministra eligió un momento clave de la campaña porteña para hacer su anuncio, como un hito más de la candidatura de Adorni, que celebró el fin de su conversión como "un acto de honestidad". La afiliación se escenificó en una caminata con la hermanísima y el vocero en la Plaza Vicente López y Planes, en Recoleta.

“Desde el primer día soy parte del Gobierno, esto para mí es un acto de coherencia", justificó Bullrich y le habló a los electores macristas: "El votante del PRO quiere un país con instituciones, con repúblico, que vote leyes como las que promovemos nosotros, el votante del PRO quería esto, que la gente pueda ser libre. Por eso les pido que nos acompañen”.

Toda la construcción dio para especular con que la dirigente va a ser la cabeza de lista de senadores de LLA en octubre para disputarle la Ciudad al PRO. No obstante, la ministra todavía no confirmó nada. Sí se tomó un momento para dedicarle un mensaje a Mauricio Macri. "De corazón, él diría a Mauricio Macri: apoyá el cambio con todo. Mauricio, no te quedés a medio camino", le recomendó. Cuando le preguntaron por la frase de Macri sobre "dirigentes comprados" del PRO, ella respondió atacando a Horacio Rodríguez Larreta: "En las internas, vi mucho de eso. Gané las internas contra el uso del aparato. Por suerte, toda mi vida he sido una persona con ideas y convicciones fuertes".

No alcanza la edición entera de este diario para comentar todos los cambios de partido de Bullrich, pero se puede ensayar una síntesis: fue parte de la Juventud Peronista en los setentas, por lo cual Milei en la campaña de 2023 la acusó de "poner bombas en jardines de infantes". Ella niega haber sido parte de Montoneros y haber participado de acciones guerrilleras, pese a que algunos libros afirman lo contrario. Con el menemismo, se reconvirtió y fue diputada en la lista que encabezó Erman González. Luego saltó a Nueva Dirigencia, de Gustavo Béliz, de donde pasó a la Alianza donde fue ministra de Trabajo y es recordada por el recorte a jubilados y estatales. Tras la crisis del 2001, se la vio con su propio sello, Unión por Todos. Más adelante, entró en la Coalición Cívica, donde escaló posiciones hasta ser la mano derecha de Carrió, a quien luego abandonó por Macri. Tras el fracaso de su gobierno, Macri le dio la presidencia del PRO, solo para ver como en 2023 hacía una negociación paralela y se iba con Milei.

Se rompe

Lo cierto es que desde fines de 2023, Bullrich ya no juega para Macri. Sus dirigentes de confianza fueron expulsados de los lugares de decisión del PRO. Ella rompió el bloque de Diputados y Senadores bonaerenses y sus legisladores se fueron con La Libertad Avanza. Lo mismo ocurrió en la Legislatura porteña y sus dirigentes de confianza -como Juan Pablo Arenaza- ahora van en las listas de LLA. ¿Qué significa en concreto su salida? Todas las miradas se posan en lo último que le queda por romper: el bloque de Diputados del PRO.

Allí está Damián Arabia y un grupo de diputados que podría llegar a 12. Hasta ahora nunca rompieron, porque podía complicar la negociación de leyes clave que tenía en carpeta el Gobierno. Pero la salida de Bullrich podría ser la señal que estaban esperando. Ayer estaban reunidos debatiendo cuál sería el mejor momento para anunciar la ruptura. Que va a ocurrir, ya nadie lo duda. El tema es cuando. Eso es sobre lo que intentaban ponerse de acuerdo.

Saluditos del PRO

Después de ver el show que hizo para irse, la conducción del PRO, con Macri detrás, le dedicó un último saludo: un comunicado que se titula "Reputación". "Los dirigentes alcanzan sus posiciones de poder representando las ideas y la voluntad de muchas personas que creen en ellas. En un sentido, al ser elegidos, dejan de ser del todo libres, porque adquieren una responsabilidad que no tiene vencimiento. Patricia Bullrich fue elegida en representación del PRO y fue acompañada por más de 6 millones de votos en las elecciones de 2023. Perdió y asumió, desde entonces —como también lo hizo el PRO—, apoyar al gobierno que traía ideas coincidentes con las de nuestro partido. Hoy, al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda.

"El PRO, como los electores, aprende de las buenas y malas experiencias, distingue entre las personas y sigue avanzando para cumplir su mandato de cambio", finalizan la despedida que ilustraron con una foto de ella y su electorado detrás, como para que quede registro de a quienes abandonó.