Este miércoles, luego de la lectura de fundamentos de la sentencia por parte del Tribunal de Posadas contra el ex diputado cercano a La Libertad Avanza, Germán Kiczka, y su hermano Sebastián, la abogada María Laura Alvarenga intentó defender a los condenados asegurando que ellos "no mataron a nadie".

Luego de las explicaciones del tribunal posadeño la abogada de Sebastián Kiczka afirmó que su defendido y el político libertario "no mataron a nadie, no abusaron a nadie" pero aún así "tienen más pena que algunos homicidios". Según el expediente hay un agravante para la causa, que consiste en que las víctimas son niños y niñas de menos de 13 años y que ocurrió en concurso real.

Otros agravantes que concluyeron en la pena que recibieron Sebastián Kiczka y el ex legislador de Activar, el espacio político libertario cercano a La Libertad Avanza de Javier Milei, consistían en la vulnerabilidad de la víctima de abuso sexual, el hecho de ser fruto de una relación asimétrica de poder, las conductas manipuladoras existentes en los videos, la pluralidad de dispositivos con material ilegal y el entorno socioeconómico y educativo en el que suceden los hechos.

Sin embargo, Alvarenga mostró sus diferencias con la decisión judicial y aceptó que los hermanos "descargaron videos, videos que están en línea" y expresó que "si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128 (del Código Penal), ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea no pasa nada. Esos videos siguen ahí".

Además, la letrada siguió con la inusitada defensa y señaló sobre esos videos que "no se sabe quién lo produjo ni de dónde salió" y le restó importancia porque no puede identificar a los niños y niñas del material filmográfico ni ubicarlos en tiempo y espacio: "no se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o 2 meses. No aparentan ser niños de Argentina", sostuvo Alvarenga.

Por último, la abogada defensora aseveró que el fallo no explica la forma en la que se llega a la calificación y la magnitud por la que su defendido fue sentenciado, avisó que apelarán a la decisión judicial de primera instancia, apoyó a la idea de Germán Kiczka de realizar una conferencia de prensa para exponer públicamente su punto de vista y criticar al Poder Judicial misionero y deslizó "estoy segura de que Sebastián opina lo mismo".

La sentencia

Los hermanos Kiczka habían sido acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. Finalmente la Justicia de Misiones los encontró culpables por ese delito el pasado 16 de abril y condenó a Germán, el ex legislador provincial a 14 años de prisión, y a su hermano Sebastián a 12 años.

Al político misionero lo sentenciaron a dos años más de pena que a su hermano por la concreción efectiva de la distribución de estos videos cuyo contenido es grave, la organización del material en los dispositivos, la fuga realizada durante una semana y su ejercicio como legislador provincial.