Ante el inicio del cónclave del que surgirá el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, los obispos argentinos que se encuentran reunidos en asamblea plenaria en la localidad bonaerense de Pilar, emitieron una declaración en la que recuerdan que “el Papa Francisco nos enseñó que como pastores hay que estar en medio del pueblo, quererlo y acompañarlo, y muchas veces seguir su sentido de la fe, su modo de amar”.

Los obispos aprovecharon el homenaje al papa fallecido para recordar que “con sus gestos y palabras Francisco fue un faro de empatía en una sociedad individualista, un profeta de la dignidad humana en un mundo atravesado por la inequidad y las guerras”. También para subrayar que “en el contexto de la pandemia que sufrimos como humanidad nos enseñó que nadie se salva solo, que nos necesitamos los unos a los otros y que, especialmente, debemos ocuparnos de los hermanos más frágiles y vulnerables”.

En la misma línea, recordaron las primeras palabras dirigidas por Jorge Bergoglio a los argentinos el 19 de marzo de 2013 y poco después de ser elegido como papa: “Cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la vida, la familia, la naturaleza, a los niños y a los viejos… No le saquen el cuero a nadie, por el contrario, dialoguen, y que este deseo de cuidarse crezca en el corazón”.

Según lo expresa el documento del plenario episcopal encabezado por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, Francisco “animó a toda la Iglesia y la humanidad entera a recrearnos en los vínculos de misericordia, soñando con la fraternidad universal”. Sostienen los obispos que “es imposible expresar en pocas líneas todo lo que aprendimos de él” y “estaremos siempre agradecidos por su testimonio de padre y pastor”.

De cara a la propia responsabilidad los miembros del episcopado afirman que “su herencia nos compromete a concretar su magisterio, animando a nuestra Iglesia argentina a ser un hospital de campaña que recibe a los heridos de la vida, una iglesia ‘sin puertas’, abierta a todos, todos, todos”. Y, respecto de la labor de la Iglesia en la sociedad la exigencia consiste en “forjar entre los argentinos la cultura del encuentro tendiendo puentes porque somos hermanos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz”.

El texto también incluye una autocrítica. “Siguiendo sus huellas y por su intercesión, como obispos pedimos perdón por las veces que no estuvimos a la altura del magisterio de Francisco”. Reconociendo además que “caímos en discusiones estériles, que sólo nos paralizaban en la acción pastoral y enfriaban el ardor y la audacia apostólicas”.

Por otra parte los obispos destacan el impacto que las palabras y los gestos del papa han causado, no solo en la Argentina sino en la comunidad internacional. “En estos días nos sentimos conmovidos y hasta empujados por el gran cariño y la inmensa gratitud de millones de mujeres y hombres de a pie por la vida de Francisco”, dicen. Y agregan que “él nos enseñó que el nombre de Dios es Misericordia; la experimentó en su propia vida, por eso siempre decía ser un pecador perdonado por Jesús”. Destacando además una de las características del magisterio pontificio de Francisco: “nos recordaba a cada uno: Dios te abraza como sos, Él es un Padre bueno que sale a nuestro encuentro” en alusión a su permanente afirmación de una iglesia de acogida y abierta a “todos, todos, todos” como solía decir.

El documento, titulado “Francisco, padre y pastor de todos. No volvió pero vino” no elude tampoco la pregunta que se han hecho muchas personas en Argentina: ¿por qué no vino? “Quizás la respuesta la podemos encontrar en estos días en que todos lo sentimos tan cerca, tan entre nosotros: su último viaje sentimos que fue a nuestro país, está aquí, y este debe ser un fuerte impulso misionero a anunciar la alegría del Evangelio y, unidos, esperar y acompañar al nuevo pastor universal que nos regale el Espíritu Santo en el próximo cónclave”, afirman los obispos.

La asamblea plenaria del episcopado se extenderá hasta el próximo viernes 9 de mayo.

[email protected]