Cae nieve en Buenos Aires, corre el 4 de septiembre de 1957 y sale por primera vez El Eternauta en la revista Hora Cero Semanal. En homenaje a esa historia de culto, cada 4 de septiembre se festeja el Día de la Historieta. El Eternauta no se puede espoilear, se trata de un ícono de la cultura, aunque esta nueva recreación audiovisual para la plataforma Netflix toma decisiones témporo-espaciales: la serie se ubica en este tiempo, en la segunda década del siglo XXI, la nieve mortal está cayendo ahora.

Eter es una sustancia que permite la propagación de la luz, en la antigüedad era un dios. El Eternauta atraviesa el tiempo, la historia argentina de los últimos setenta años.

¿Qué pasaría si el planeta dejara de ser el que conocías hasta ayer y comenzara a ser otra cosa? ¿Qué pasaría si la civilización dejara de ser la humana? Y si aconteciera una invasión de Ellos, de Manos, de Gurbos y destrozaran nuestra forma de vivir. El Eternauta es la primera historieta de ciencia ficción argentina que apareció en tiras durante dos años y que puede ser interpretada de muchas maneras diferentes. Las desventuras van empeorando, sin tiempo ni siquiera para enterrar a los muertos que se pudren sin sepultura, por un veneno rociado por seres más poderosos: la invasión alienígena, una posible lectura. ¿Qué pasa cuando el ser humano se ve enfrentado ante situaciones extremas como volverse un autómata, un robot de lo que piensan otros? Otra posible. ¿Qué significa que caiga nieve radiactiva y venenosa en 1959, en 1976, en 2025? La historia, diferentes épocas. Década del 50, cuando estuvimos a una Mano de que alguien tocara el botón rojo de la hecatombe nuclear; 27 de abril de 1977, cuando la dictadura cívico militar secuestró e hizo desaparecer a Oesterheld, quizás tirándolo al río y al mar para que su cuerpo nunca volviera a aparecer; 2025, tiempo donde el individualismo hace su otoño y las nuevas derechas mandan y diezman a la población argentina, que en muchos casos las apoyan como autómatas a pesar de ser contrarias a sus intereses.

Esta historieta fue una de las publicaciones más trascendentales de la cultura argentina. Comienza en una casa en Béccar, la zona norte del conurbano bonaerense. La línea argumental narra la historia de un grupo de amigos que tras una nevada mortal que mata a millones de personas en todo el mundo luchan por sobrevivir a una invasión alienígena. Juan Salvo, el protagonista, debe enfrentarse a monstruos y fuerzas cósmicas mientras intenta salvar a la humanidad en una lucha cada vez más desesperada y desesperanzada por la supervivencia.

La historia ha cambiado hasta la edad del personaje, Salvio ahora es un excombatiente de Malvinas que va dándose cuenta de que la cosa está cada vez peor, que los enemigos no sólo producen genocidios poblacionales sino que se injertan en la mente y manejan a los seres humanos como robots.

El Eternauta puede ser también una lectura pasatista, pero fue ganando otro espacio, lo que era propio del pasquín que se lee y se tira fue permaneciendo, en las mente de quienes lo leían, en el hogar habitando ya como libro sus estantes, un producto de consumo popular de todas las clases sociales. Los personajes son seres comunes, sin estirpes de héroes, sin superpoderes: el dueño de una fábrica, un profesor, un periodista, amas de casa. El heroísmo pasa por otro lado: con la invasión empieza a aparecer la resistencia y la lucha humana.

Los héroes en los 60, en los 80, en los 2000 eran hegemónicos, supremacistas, altos, rubios, de ojos azules, norteamericanos; en El Eternauta no hay un héroe específico y transcurre en los cien barrios porteños: la cancha de River, usada como base y lugar de algunos enfrentamientos, la glorieta de Barrancas de Belgrano, donde Juan Salvo se encuentra por primera vez con un Mano; Plaza Italia, donde hacen su entrada los Gurbos, o el Congreso, la ubicación del cuartel general de la invasión alienígena y donde los humanos se enfrentan a los Ellos.

Lo que está no escrito en El Eternauta es la historia trágica en la vida de la familia de Oesterherld, quien entró a la militancia de los 70 por la puerta de sus hijas militantes. En el comunicado número uno de la Junta Militar, la del control operacional del territorio, no decía que también su ocupación era sobre las mentes y los cuerpos, a algunos convertidos en autómatas del no te metas, a otros mandados a la desaparición forzada. Frente a la historia argentina, la historieta nos propone seguir con la idea de lo colectivo, del texto que permite muchas lectura, que hace pensar. Oesterheld, el laburante de la prensa subversiva, escribe una segunda parte en 1969 con ilustraciones de Alberto Breccia, explorando temas más sociales y políticos. Creyó en la resistencia, en sus compañeros y a sus 57 años fue secuestrado. Poco después de que hubieran corrido la misma desgracia sus cuatro hijas, Elsa, su esposa, fue la única sobreviviente de la familia. A diferencia de su obra, su vida tiene un final que nadie puede contar, la devastación que siempre la derecha derrama como nieve envenenada, fatal, sobre quienes la tocan o son tocados por ella, que intenta siempre escupir odios y resentimientos, validar las diferencias sociales como si fuera algo innato, volver como la Mano a los seres humanos autómatas, el verdadero ocaso de la humanidad en tanto proyecto colectivo.

La historieta vuelta serie de Netflix con una producción y actores argentinos merece su visionado para ponerla nuevamente en tiempo actual. Los Ellos, las Manos, los alienígenas que destrozan nuestra tierra siguen armándose y matando y la única manera de sobrevivir es con héroes colectivos, inteligentes, donde cada uno ponga al servicio de los demás su épica de lucha. El Eternauta cambia el paradigma de lo que está de moda en cada época, esperemos que esta serie sea una nueva oportunidad de demostrar que un nuevo cambio se avecina, no hay un final cerrado. El único héroe válido es el héroe colectivo. Esta serie nos invita a reflexionar acerca de las vicisitudes de la Argentina. Siempre hay esperanza, como dijo Oesterheld: “Nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza”.

Martín Smud es psicoanalista y escritor.