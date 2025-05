La Gendarmería entregó a la jueza María Servini reglamentos que contradicen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien para defender al cabo que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte al tirarle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, afirmó que había realizado "el disparo como dicen los manuales". No hay reglas, instrucciones ni manuales que habiliten a las fuerzas de seguridad a accionar pistolas lanzagases hacia el cuerpo de los manifestantes. Los textos oficiales reconocen que podrían producir "lesiones graves e incluso la muerte". Junto con esto, la fuerza favorita de la ministra aportó un insólito Protocolo de actuación antidisturbios con un glosario de palabras y sus definiciones que tienen que aprender los efectivos: adversario, agitador/activista, agresor, barricada, disturbio, fogoneros, manifestación, orden público, piquete, pueblada, tumulto, son algunas de ellas.

El legajo de Guerrero

Hay otras tantas curiosidades entre el material que envió Gendarmería al juzgado, tras pedidos de la querella, como el contenido del legajo personal del cabo Héctor Jesús Guerrero, imputado por el disparo a Grillo. Allí consta que rindió un examen para aprobar un curso sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley donde quedó claro, por sus respuestas, que sabe que no puede gatillar en forma horizontal y directa hacia una persona en una movilización. No debe, y lo sabe también, por más que se lo ordene un superior. Un arma de fuego (lo que incluye a las que tiran gases o balas de goma), mostró tener conocimiento, solo puede usarse cuando hay riesgo para la vida de un agente.

Guerrero era, según la documentación, uno de los dos únicos agentes de Gendarmería que portaban pistolas lanzagases el día de la protesta de los jubilados del 12 de marzo. La otra persona era una mujer, casualmente con el mismo apellido, según informó la fuerza. Por las filmaciones se sabe que quien le disparó a Grillo era un varón, con lo cual no habría mucho margen para la duda. Ni el reportero gráfico, que solo sacaba fotos, ni ninguna otra persona, estaban provocando una situación de agresión hacia el gendarme, que es lo único que podría llegar a justificar el uso del armamento.

De todos modos, por la reconstrucción en imágenes que hizo el colectivo llamado Mapa de la Policía ya se sabe que la trayectoria del disparo fue horizontal y dirigido hacia el fotógrafo quien este miércoles, después de 55 días en terapia intensiva, salió a pasear por el Hospital Ramos Mejía y se asomó desde sus balcones. La clave sería que no sólo no estaban dadas las circunstancias para que el gendarme imputado dispare, sino que lo hizo teniendo conocimiento de las reglas, según surge de sus antecedentes.

Hay otro dato llamativo en su legajo, que revela los criterios dispares que reinan en la fuerza: Guerrero tiene sanciones por cuestiones menores, como un día de arresto simple por presentarse al almuerzo con una servilleta sucia. Pero Gendarmería todavía no presentó al juzgado el legajo administrativo por el disparo a Grillo y todo indicaría, según señalan en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que integra su querella, que seguiría prestando servicio.

Las armas lanzagases

Bullrich ya había empezado mal con Grillo, sobre quien salió a decir --en tono de descalificación-- que era un militante kirchnerista que estaba detenido. El joven estaba ya en terapia intensiva, con la cabeza perforada por el cartucho de gas lacrimógeno. Horas después de los hechos, dos peritos que trabajaron con el Mapa de la Policía, Willy Pregliasco y Martín Onetto, determinaron con la primera recolección de imágenes que el efectivo que había efectuado el disparo lo hizo directo al cuerpo. Tanto Gendarmería como la Policía Federal, advirtieron, disparaban a quemarropas, directo al cuerpo. Lanzaban el gas lacrimógeno como si fuera una bala.

A pesar de las imágenes son irrefutables Bullrich insistió en defender al agresor: "el miembro de una fuerza de seguridad, lo que hizo fue hacer el disparo como dicen los manuales". Luego intentó explicar lo inexplicable: "El disparo de gas lacrimógeno, lo que hizo fue rebotar, que no se sabe si contra el piso o con una especie de barricada, con tal mala suerte que cuando rebota, en el rebote, no sabemos si la granada o el desprendimiento del fierro que le pega en la cara".

Lo que dicen los manuales que tendrá que analizar Servini, contradice a la ministra y la pone en aprietos por lo que pareció ser un modos operandi. A Guerrero lo compromete de manera categórica. La información que proporcionó Gendarmería con fotos e instrucciones sobre las pistolas y escopetas lanzagases dice:

* "Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte". "Para una alternativa de este tipo --sigue-- resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y el propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho. Si se emplea el cartucho de corto alcance, la peligrosidad también existe, no ya por la potencia del disparo sino por el excesivo calor que genera la combustión de la carga disparada, la velocidad que ésta lleva y las partículas incendiadas que se desprenden, capaces de ocasionar quemaduras de gravedad".

*Especifica que hay tres tipos de cartuchos. En el caso de los "largos", "la carga impulsora esta constituida por una determinada cantidad de pólvora, que al ser detonado el cartucho, entra en combustión inmediata impulsando el proyectil a gran distancia y con mucha potencia" y son "extremadamente peligrosos al impacto directo; es por ello que no son convenientes usarlos para disparar tumultos o manifestaciones; también son aptos para perforar maderas , vidrios y otros materiales de no muy grueso espesor". El texto insiste: "Ante la alternativa de tener que usarlos por no tener otra munición siempre debe dispararse contra el suelo en forma oblicua o contra una pared a fin de evitar impactos directos". Los de "corto alcance" son de "aluminio pero carecen de proyectil expulsable, siendo este la carga en sí, la vaina integra la totalidad del cartucho al igual que si fuera uno de escopeta. Ocurrido el disparo, se produce la ignición del a carga química, que es expulsada al exterior y a muy poca distancia ya ya quemándose y produciendo el gas". Por último, también usan bengalas.

Gendarmería agrega una resolución del Ministerio de Seguridad (704/2024), que parece enfocada en las pistolas taser y gases paralizantes pero abarca otros gases y armas menos letales, que confirma que el armamento como el que fue utilizado por Guerrero solo debe utilizarse en situaciones de agresión directa a un efectivo o que pongan en peligro a terceros. Pero, otra vez, no había ni riesgo ni agresión en este caso: una movilización pacífica, donde la violencia era provocada por las fuerzas de seguridad y Grillo tomaba imágenes de la escena represiva.

Diccionario para reprimir mejor

El protocolo de actuación de la Gendarmería, de 77 páginas, en manifestaciones empieza con un instructivo con palabras que deben meterse en la cabeza a los agentes. Es del año 2017, según fuentes del caso, o sea, de la gestión anterior de Bullrich en Seguridad. Son definiciones estigmatizantes respecto de manifestantes y organizaciones que explicarían por qué luego los gendarmes actúan como lo hacen:

* "Adversario: Ciudadano que a través de su accionar altera el orden público, ya sea en forma pacífica u hostil". De esto se traduce que cualquiera puede ser "adversario".

*"Agitador o activista: Individuo que en una manifestación busca exaltar los ánimos para que ésta actúe con violencia y hostilidad hacia las fuerzas del orden y/o sobre instalaciones públicas o privadas que se encuentran a su alcance".

*"Agresor: Manifestante que agrede a los integrantes de las Fuerzas del Orden, en forma verbal o empleando cualquier tipo de elemento que pueda dañarlos, aunque sea en forma leve".

*"Disturbio: Alteración del orden público por parte de un grupo de personas reunidas con un fin determinado".

*"Fogoneros: Otra denominación que se las a los piqueteros, a raíz de su acción permanente para mantener encendido el fuego en los piquetes"

*"Manifestación: Es una multitud psicológicamente unificada en virtud de un interés común. Se caracteriza por estar organizada y exteriorizar sus sentimientos hostiles o de apoyo a determinadas personas, causa o situaciones políticas, económicas o sociales, en forma generalmente pacífica y ordenada. En algunas, operan dentro de ellas grupos minoritarios violentos que producen desmanes". Es "pública", agrega, si ocurre en "áreas o espacios de dominio público con el fin de ejercer el derecho de reunión y de peticionar ante las autoridades (...) lo que no ampara conductas delictivas..."

*"Orden público: Situación de convivencia social en la que mantienen en forma equilibrada las relaciones entra las libertades y derechos de las personas y el bien común y se caracteriza por el buen orden de las cosas y actividades públicas...".

*"Operación condis" (contra disturbios): "las ejecuta Gendarmería", la ordena "la justicia federal o del Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, destinados al restablecimiento del orden público, cuando éste ha sido alterado".

*"Piquete: Conjunto de obstáculos compuesto por cualquier tipo de elementos que se colocan a lo largo de treinta a cincuenta metros de un camino, calle, rutas, vías férreas, etc para aumentar el grado de dificultad que provoca una simple barricada, en el tránsito de personas o vehículos..." En otro tramo define "barricada" y señala que puede incluir elementos de "fácil combustión (cubiertas, maderas y otros), que se encienden para aumentar la dificultad de sobrepasaje".

*"Pueblada: Manifestación de resistencia, generalmente violenta, llevada a cabo por una parte importante de los habitante de un pueblo o ciudad..."

*"Tumulto: Desacato al orden llevado a cabo metódicamente por una multitud" con "un objetivo común. Se realiza mediante una acción planeada contra personas o bienes" .

*"Turba: Es una multitud desordenada, aparentemente fuera de control. Actúa bajo el estímulo de una intensa excitación o agitación, pierde el sentido de la razón, el respeto a la ley y pasa a obedecer a individuos que toman la iniciativa de dirigir acciones desatinadas y/o delictivas. Su característica es la violencia".

El extenso texto explica cómo se organizan los equipos y las órdenes y habla de que ante una movilización la Gendarmería debe desplegar una "acción psicológica": avisar a los medios su inminente presencia para que desalentar la participación. En la calle, aunque sean menos siempre tienen que demostrar ser "el más fuerte".