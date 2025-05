El obispo argentino y académico radicado en el Vaticano desde 1971, Marcelo Sánchez Sorondo, explicó cómo se vive el cónclave desde las calles del Vaticano y por qué el delicado momento que vive el mundo tiene un peso vital en esta decisión.



A 17 días de la muerte del papa Francisco, y tras las primeras votaciones sin consenso del cónclave, Sánchez Sorondo afirmó que el legado que dejará el argentino es demasiado grande y que, seguramente, será tenido en cuenta por su sucesor.

“Francisco fue un gran Papa. Fue el del ‘hagan lío’. Y que lo hagan a partir del mensaje de Jesucristo, del mensaje de la bienaventuranza de los pobres, los que sufren, los que son mansos y humildes”, explicó. Y añadió: “Que ellos serán consolados y serán llamados hijos de Dios. Y sobre todo el gran mensaje de la paz. Él ya hablaba de que estamos en la tercera guerra mundial. Y decía que los pedazos se van juntando”.

Este no es un dato menor: “Son los problemas que va a tener el próximo Papa. Ninguno que sea consciente de la situación del mundo puede aspirar a ser Papa. Si lo eligen, lo van a ver como una forma de participar en la cruz de Cristo”.

Para Sánchez Sorondo “lo que ha hecho Francisco, como lo que hicieron los otros papas, queda” para el futuro. Sobre todo, en esta búsqueda de continuación de la doctrina social de la iglesia.

“Seguramente el próximo Papa lo va a tener en cuenta. El tema también de la crisis climática. Que viene de la academia, de la ciencia, y que el Papa lo asume. Todos los cardenales han hablado de eso, y va a quedar. El tema de llegar a las periferias”, precisó.

Tras lo que aseguró: “Creo que hay algún candidato con más chance, pero si no lo apoyan saldrá otro. Y si no lo apoyan quedarán dos grupos. Los diarios hablan de 10 candidatos y son 130. Hay muchos candidatos que son buenísimos y que uno no los conoce”.

“Lo que hay es una clara unión en el tema de la evangelización. Francisco citaba a Pablo VI, del gozo que da difundir el evangelio. Y las cosas positivas que ha hecho van a ser asumidas”, finalizó.

