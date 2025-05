Tras una larga expectativa, el cónclave definió este jueves quién será el sucesor del Papa Francisco, el pontífice argentino que falleció pasado 21 de abril. Ante más de 40.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro, se exclamó el nombre del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo representante mundial de la Iglesia Católica.

Prevost, estadounidense de 69 años, fue electo pasado el mediodía (hora de Argentina) por el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, al que se convoca cuando fallece la máxima autoridad del Vaticano. El cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, anunció su nombramiento con la tradicional fórmula en latín 'Habemus papam' desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Se hará llamar León XIV durante su pontificado, según se anunció tras su elección en el segundo día de su cónclave.



León XIV será el 267 pontífice de la historia, sucediendo a Francisco (2013-2025), quien falleció con 88 años de edad. Su elección se produce además en pleno Jubileo o Año Santo convocado por Francisco y que deberá clausurar el 6 de enero de 2026.

Entre los que se perfilaban para suceder a Jorge Mario Bergoglio aparecen progresistas, moderados y conservadores. ¿Qué se sabe del nuevo protagonista de esta institución religiosa?

Quién es Robert Francis Prevost, el nuevo Papa y sucesor de Jorge Mario Bergoglio.

Robert Francis Prevost nació en la ciudad estadounidense de Chicago, Illinois, pero vivió más de 18 años en Perú. Llegó al país sudamericano en una misión agustiniana en 1985, tan solo tres años después de ordenarse sacerdote, y regresó en 1988 para dirigir el seminario agustiniano de la ciudad norteña de Trujillo durante diez años.



El 3 de noviembre de 2014 Francisco lo había nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, y posteriormente, en 2015, obispo.

Por sus años de trabajo en el país sudamericano obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, según informó el registro nacional de identidad (Reniec). Se nacionalizó peruano para cumplir uno de los concordatos entre la Santa Sede y Perú.



También formó parte de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) entre 2018 y 2023, de la que fue vicepresidente segundo, y fue administrador apostólico del Callao, la provincia portuaria anexa a Lima, entre 2020 y 2021.



Este jueves 8 de mayo de 2025 Prevost llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana. Su reputación de moderado y de constructor de puentes será además crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida.

El diario italiano La Repubblica lo llamó "el menos estadounidense de los estadounidenses" por la moderación de sus palabras. La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma. Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer además que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que todavía quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia.

"No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", expresó el mes pasado a Vatican News.

"El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió.