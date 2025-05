La venta de entradas para el partido de Central y Estudiantes mañana en el Gigante se abre hoy para no socios que compraron al menos una vez en el torneo Apertura una platea. El expendio se realiza en la plataforma de Deportick y los no socios pondrán comprar plateas con ubicación en calle Cordiviola por 45 mil pesos. Solo se requiere DNI para realizar el trámite. Para los socios con cuota de abril, en cambio, hay aún disponible plateas a 25 mil pesos o populares a 15 mil pesos. Al cierre de esta edición quedaban muy pocas plateas y para no socios, se espera que la oferta se agote en las próximas horas. La web Deportick es la única habilitada para comprar entradas.