La psiquiatra Agustina Cosachov, primera acusada en declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona, dijo que desde su rol hizo "lo que podía y hasta más" por ayudar al exfutbolista y destacó que siempre actuó "con total convencimiento" de que hacía "lo mejor para el paciente". "Mi rol siempre estuvo en torno a mi profesión, que es la psiquiatría, y siempre actúe con total convencimiento de que lo que hacía era lo correcto", dijo Cosachov ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

La psiquiatra declaró este jueves de manera sorpresiva en el juicio que busca esclarecer si siete trabajadores de la salud son culpables de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Maradona.

Se necesitaba orden de un juez para internarlo a la fuerza

La psiquiatra, quien lloró en tramos de su declaración, abordó la tan cuestionada internación domiciliaria que, según la querella, no era adecuada para el estado de salud que presentaba el astro poco antes de su muerte y no se llevó a cabo en las condiciones adecuadas. Al respecto, afirmó que el paciente "no quería" ser ingresado en un centro médico y que la familia "se negaba" a ingresarlo de manera involuntaria, algo que hubiese requerido de la orden de un juez.

Sobre las condiciones de la internación domiciliaria, Cosachov apuntó contra la empresa de medicina privada Swiss Medical, cuya coordinadora de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini, es otra de las acusadas en este juicio. “Hubo un intento de la (empresa de medicina) prepaga de desresponsabilizarse. Nosotros planteamos una internación domiciliaria con apoyo de la prepaga, que era indispensable”, afirmó la psiquiatra.

Cosachov aseguró que solicitó al auditor de Swiss Medical que el tratamiento domiciliario se realizara con todo el equipamiento y los profesionales necesarios y que, una vez en la vivienda, comenzó "a ver irregularidades" que se encargó de transmitir a Forlini y al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque. Al ser consultada por las partes sobre si finalmente existió apoyo por parte de Swiss Medical, contestó: “Sí, existió, pero después de mucha insistencia. En lo concreto, había un equipo, había un médico clínico, estaba toda la gente designada, la ambulancia no estaba, pero estaba en una posta a cinco minutos”.

"Los valores no estaban del todo bien"

Antes de Cosachov declaró este jueves en el juicio el neurocirujano Pablo Rubino, que operó a Maradona de un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos: "Recuerdo que los valores no estaban del todo bien, pero era una intervención que tenía que hacerse. No había valores alterados de glóbulos", afirmó. El defensor del psicólogo Carlos Díaz, ratificó a la prensa que Cosachov culpabilizó a los integrantes de la prepaga por "no hacer lo que prometieron" durante la estadía de Diego en la casa de Tigre.