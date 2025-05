En la plaza de San Pedro los miles de fieles ya vieron la fumata blanca y escucharon el "habemus papam", pero aún no saben que se trata de Robert Prevost. Dentro de la Capilla Sixtina, donde se realizaron las votaciones para elegir al cardenal estadounidense con nacionalidad peruana como nuevo Sumo Pontífice, los cardenales cantan el Te Deum. Prevost, en sus primeros minutos como Papa, acompaña parado en el altar.

En las redes sociales de Vatican News se difundió el video con los primeros momentos de León XIV. Tras el canto del Te Deum, entre aplausos de los 133 cardenales que lo acaban de elegir, se lo ve dejar el altar de la Capilla Sixtina con el imponente fresco del Juicio Final de Miguel Ángel detrás rumbo a la Capilla Paulina.

El video muestra su paso por la Sala Regia, custodiada por la Guardia Suiza, para llegar a la Capilla Paulina, donde los cardenales realizan el primer encuentro antes de iniciar la votación y donde Prevost hizo su primer rezo como pontífice antes de dirigirse a los fieles que esperaban conocerlo en la plaza.

Tras el silencio de su primera oración como Papa, el video lo muestra nuevamente en la Sala Regia recibiendo el saludo, ahora distendido, de los cardenales y se escucha a Prevost decir "thank you", su idioma materno que no estuvo presente en su primer mensaje, donde habló en italiano y también en español para enviar un saludo a Perú, en particular, a su diócesis de Chiclayo.

Se escuchan cámaras disparando, los aplausos y saludos fuera de la Capilla Sixtina y reuniones informales: son los primeros minutos del papado de León XIV. Su agenda continuará este viernes desde las 11, hora de Italica, cuando oficie una misa en la Capilla Sixtina para los cardenales en la que podrá dar una visión de su Iglesia.

El domingo al mediodía, León XIV pronunciará la oración del Regina Coeli, la oración mariana que se recita durante el tiempo Pascual, que va desde el Domingo de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés y que sustituye a la oración Ángelus y lo hará desde el balcón central de la fachada de la basílica de San Pedro, desde donde este jueves se dio a conocer al mundo como León XIV.

Mientras que, como ya hizo Francisco, el 12 de mayo celebrará una audiencia con todos los representantes de los medios de comunicación en el Aula Pablo VI. Por el momento, no se dio a conocer cuándo será la misa de inicio de pontificado, donde se espera la presencia de delegaciones de todo el mundo.

El portavoz vaticano confirmó que la elección de León XIV es una referencia a la moderna Doctrina Social de la Iglesia, que comenzó con 'Rerum Novarum', la encíclica del papa León XIII (1878-1903). Y aseguró: "Es también claramente una referencia no aleatoria a los hombres y mujeres trabajadores en una época de inteligencia artificial".