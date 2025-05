Yo no soy peronista. Mis viejos eran casi casi gorilas y me enseñaron todo lo malo del peronismo. Sobre todo mi vieja, qepd, que en el 55 salió a desperonizar San Jorge, donde nací. Bien, lo que se dice bien, no le fue: la gente quería seguir siendo peronista porque todavía estaba todo muy fresco.

Eso sí, estoy de acuerdo con el tema de la justicia social, por ejemplo; y con la igualdad de derechos y oportunidades para todos, y en que hace falta compensar las diferencias de arranque entre ricos y pobres. Pero eso no me hace peronista.

Tampoco porque lo digan ellos voy a dejar de coincidir con la idea de la independencia económica. Porque una cosa es integrarse al mundo y otra diferente es estar endeudados todo el tiempo y que te manejen el país. Así que también tiene lógica estar unidos en Latinoamérica, para ser un poco más fuertes y que no te dominen así nomás. O estar en algún bloque con países similares. En la primaria, como a todos, me enseñaron que San Martín y los próceres querían unir América en vez de estar divididos en 20 países diferentes. Digamos que soy antimperialista, eso sí.

Pero no por eso soy peronista.

Algo que sí me gusta es pensar que todo depende del trabajo y que hay que cuidarlo y permitir que los trabajadores nos podamos organizar. El tema de que la unión hace la fuerza es más que viejo que el mundo y no lo inventaron los peronistas. Una discusión paritaria entre los empresarios y los gremios es un poco más equilibrada que si voy yo solo a pedir aumento de sueldo, me imagino.

Decir que “el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad” me parece bien. Si lo pusieron en la Constitución Nacional de 1949 es porque era obvio.

Lo mismo de lógico me parecen cosas como el derecho a la retribución justa, el derecho a la capacitación, a las condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud y del bienestar, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la asistencia a la ancianidad, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido decoroso, el cuidado de la salud física, el derecho al esparcimiento. Todo eso que pusieron en esa constitución estaba muy bien. Lo que más llama la atención es lo de la función social de la propiedad privada. Lo mismo lo del capital al servicio de la economía nacional y del bienestar social y beneficio común de los argentinos. Y que el país sea el propietario del agua, del petróleo, del carbón, del gas y de todas las fuentes de energía es lógico porque sino de quién van a ser.

Los que borraron todo eso más que no peronistas nunca fueron argentinos, pero reconocerlo a mí no me hace peronista.

No soy peronista porque esté de acuerdo con que las mujeres voten. O con lo del aguinaldo o con la indemnización por despido sin causa o por el estatuto del peón de campo.

Es cierto, en cambio, que nunca estuve de acuerdo con los golpes de Estado, ni el de Irigoyen ni el del 55 ni con los que siguieron. Siempre terminamos peor, entregaron el país y se la pasaron torturando, matando y desapareciendo gente, casi siempre trabajadores y estudiantes. Uno lee lo de los bombardeos a Plaza de Mayo o que se robaron el cadáver de la esposa de Perón y lo escondieron 18 años o que los proscribieron durante todo ese tiempo, y los persiguieron y fusilaron al voleo en José León Suárez o a Valle ¿A quién se le puede ocurrir prohibir las palabras “Perón” y todos los derivados? Hay que estar bastante enfermo para eso. Me da vergüenza y, lo admito, bastante bronca, pero de ahí a ser peronista hay un trecho bastante largo.

Nunca me gustó Menen. Decía que era peronista, pero terminó haciendo todo lo contrario con lo que yo, sin ser peronista, coincido. Inventó la marginalidad y el deme dos, vendió el país y cerró los ferrocarriles que Perón había nacionalizado, liquidando pueblos enteros. O apagó Somisa, con María Julia, la fábrica de acero. ¿A quién se le ocurre que un país va a estar mejor sin acero?

Me gustó en cambio que Kirchner le pagara al fondo y se lo sacara de encima. Y que diera impulso a la Unasur, como antes estábamos con los No Alineados. Y estuvo bien con los juicios de lesa humanidad. Algo de pura justicia que no nos hace peronistas a los argentinos. Como el matrimonio igualitario o la identidad de género. O la asignación universal por hijo o el régimen laboral del empleo “doméstico”. Hasta lo del Arsat me parece bien. Y Vaca Muerta.

Que no sea peronista no significa que me coma la curva con la causa cuadernos, por ejemplo, algo que en primer año de derecho se te caga de risa toda la clase, o los bolsos de López que resultaron de Calcaterra. O con Fariña y la rosadita. O con la payasada de Nisman. A mí me gustaría que los políticos no peronistas propusieran algo extra o novedoso más que decir en todo momento y en todo lugar que van a “terminar con el kirchnerismo” como idea única que los transforma en “buenos”, mejores, y republicanos. Eso es nada y se parece a la prohibición de la palabra “Perón” y sus derivados por otros 18 años, ¿no?

Estoy podrido de escuchar cualquier programa y que no puedan hablar dos minutos seguidos sin hacer una pirueta y caer en el “kirchnerismo” para echarle la culpa de cualquier cosa. Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta de lo que están haciendo. No hace falta ser peronista.

¿Del peluca vale la pena hablar? Creo que no. Está donde está solo porque podía ganarles a los peronistas. No hay otra razón. Es que mucha gente se tira al precipicio con tal de evitarlos. Aunque nos cueste hasta la bandera.

Se daba cuenta cualquiera sin ser peronista. Me doy cuenta yo que, como dije, no soy peronista.

