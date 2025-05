El presidente de Lanús, en una charla con Página/12, dio su opinión sobre la llegada de las empresas al fútbol, el arbitraje, su sueño como dirigente y el nivel de los jugadores argentinos. El equipo del Sur clasificó a la instancia siguiente en el torneo Apertura, y enfrentará a Boca este sábado por los octavos de final.

Russo se destacó como un influyente dirigente deportivo: en 2009 asumió la presidencia del Club Atlético Lanús, cargo que ocupó cuatro veces. La entidad, bajo su gestión, vivió uno de los períodos más exitosos de su historia, logrando títulos como el campeonato de Primera División 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2017. El directivo volvió a ocupar el cargo principal desde el 26 de enero pasado.

–¿Cómo está viendo el nivel del fútbol argentino?

–El fútbol argentino es el más competitivo del mundo. No quiere decir que sea el mejor. Es el más competitivo y es de muy alto nivel.

–¿Qué opinión tiene del VAR y del arbitraje en el país?

–El VAR es una herramienta fundamental para los árbitros, para el fútbol en general, ya que soluciona el problema de muchas jugadas. Con respecto al arbitraje, para mí es de lo mejor a nivel mundial lo que pasa en Argentina.

–¿Le gusta el formato de Copa que se está jugando hoy en día?

–Me encanta el formato actual, porque te diría que la mayoría de los equipos tienen posibilidad de salir campeón. Se puede consagrar el equipo que menos pensás, porque en una zona de 15 está dentro de los primeros ocho, y si haces las cosas medianamente bien, estás clasificado, y después gana cualquiera. Es por eliminación, cuatro partidos y está el campeón, me encanta.

–¿Qué análisis hace de estos meses en los que volvió a presidir Lanús?

–Son tres meses los que llevo al frente del club como presidente, y la verdad es que la institución tiene cada vez más problemáticas complejas para su gestión. Pero bueno, tenemos una experiencia que vamos a tratar de meter para que salga bien. Como siempre hay que meterle, darle ganas y entiendo que nos va a ir bien.

–¿Tiene alguna aspiración pendiente cómo dirigente?

–Mí sueño pendiente es ganar la Copa Libertadores. Pero para jugar la Copa Libertadores tenés que hacer un buen torneo, o ganar alguno de los locales. Así que esto es paso a paso.

–¿Las Sociedades Anónimas pueden solucionar problemas económicos?

–Estoy en total desacuerdo con que las SAD formen parte de la vida de los clubes en la Argentina. Yo creo en los clubes manejados por los socios, en los cuales las entidades tengan una función social. Y esto es particular en la Argentina. Muchos roles que debe cumplir el Estado lo terminan cumpliendo los clubes. Ellos, haciendo lo que deben hacer, a veces acompañados por los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales o nacionales. Imaginate lo que sería la Argentina si cerraran los clubes una semana. Listo, nos ponemos de acuerdo, cerramos todos los clubes una semana. ¿A dónde van la cantidad de pibes y pibas que pasan horas y horas en en los clubes que se forman, que realmente tienen mucho que hacer? Cuando hablan que por la SAD llegan los capitales al fútbol argentino, cosa que yo no creo, porque los capitales llegan, sí invierten, pero después, bueno, ¿qué hacen con las ganancias? ¿Cómo se reinvierte en lo social? Por ejemplo, en comprar propiedades linderas, en hacer una cancha nueva, en hacer 15 canchas de tenis, en hacer 11 canchas de fútbol, en hacer cancha de hockey con césped sintético, piletas climatizadas, gimnasios, cancha de handball.

"Mi sueño pendiente es ganar la Copa Libertadores", dice Russo.

–¿Y cómo se podría generar el dinero?

–Tenés que marcarlo desde el fútbol. Armar un proyecto educativo para más de 1.300 pibes, cosa que no da ganancia. Tenés que poner plata todos los meses para sustentar al colegio, para que sea un colegio accesible y de calidad para los vecinos y vecinas de Lanús. Entonces, ¿la sociedad qué hace? Las ganancias se las lleva al exterior, de donde vienen, de donde provienen los fondos. No la reinvierte en la parte social. Después ni hablar lo que sería un club que: por ejemplo, a Lanús lo compra una empresa, una SAD, te cambia los colores de la camiseta, te cambia el nombre, en vez de jugar en Lanús te vas a jugar a Jujuy. ¿Vos lo ves viable eso? Yo no lo veo viable. Hay países en que hay gente que tiene acciones en cuatro, cinco, seis clubes. No es lógico en un campeonato que estás compitiendo, porque se puede prestar a arreglos de partidos y demás. Yo, en Argentina, con todos los defectos que podemos tener los dirigentes deportivos, no veo a ningún directivo querer perder un partido o darle los puntos a privados. Con eso te expresé mi opinión, estoy totalmente en contra de las Sociedades.

–¿Cómo califica la gestión de Claudio Tapia en la AFA?

–El trabajo de "Chiqui" Tapia, junto con Pablo Toviggino, realmente, y todo el Comité que los acompaña, es muy bueno. Cuando les tocó agarrar la AFA, yo estaba ahí compartiendo la conducción, y era una AFA recontra endeudada, los proyectos de selecciones juveniles en el fondo del mar. A mí me tocó ver una Selección que viajó a Valencia, un seleccionado juvenil. No había cuerpo técnico. El cuerpo técnico lo aportó Lanús. Y le pagamos los sueldos nosotros. El entrenador de arqueros no pudo viajar porque no alcanzaban los pasajes que habían mandado. La AFA no podía pagar un pasaje. Una AFA en la que hoy tenemos selecciones juveniles en el más alto nivel mundial, nuevamente volviendo al tapete. La Selección mayor que ganó un mundial, dos Copa América y todo lo que viene expresando, y acá a futuro con muchas cosas por lograr. El fútbol femenino es lo que ha crecido. Todas las inversiones que trabajan en el predio de Ezeiza y demás, realmente es muy valorable el orden administrativo que hay, porque la AFA, hoy por hoy, es súper habitaria y además está súper ordenada, así que estoy muy conforme con el trabajo de Tapia, Toviggino y todo el Comité Ejecutivo.

–¿Qué importancia tienen para usted los clubes de barrio en la formación de los chicos en el fútbol?

–Los clubes de barrio son fundamentales en ese aspecto, son los que alimentan el día a día. Yo escuchaba una nota de (Daniel) Castellani (entrenador de voleibol) cuando le preguntaban cómo hacen en Argentina con todos los problemas que hay, con la poca inversión que hay del Estado, y están tan altos en todos los deportes. Y esto es clarito, es por los dirigentes que están a cargo de los clubes de barrio, en los cuales no solo que no cobran un peso, sino que ponen su auto, plata de su bolsillo para comprar, para trasladarlos y para comprarles un sándwich, una gaseosa, a pibes que no tienen la posibilidad. Aparte, son formadores de chicos y chicas que tienen mucho por hacer, así que es fundamental.