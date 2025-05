Durante una entrevista reciente, Millie Bobby Brown abordó la posibilidad de interpretar a la icónica Britney Spears en el próximo biopic sobre su vida. Aunque expresó entusiasmo, la actriz aclaró que todo sigue siendo una posibilidad. Universal Pictures, tras adquirir los derechos del libro autobiográfico de Spears, ha generado especulaciones sobre el elenco, manteniendo abiertas varias opciones.

La historia detrás de la conexión de Millie Bobby Brown con Britney Spears

El interés de Millie Bobby Brown por interpretar a Britney Spears no es reciente. Desde su participación en The Drew Barrymore Show en 2022, ha mencionado su deseo de encarnar a figuras públicas reales, destacando a Spears como una de sus favoritas. Brown ha subrayado su conexión personal con la cantante, recordando cómo creció viendo sus videos y cómo se identificó con sus desafíos bajo la mirada pública.

Este interés coincidió con cambios en su imagen, como teñirse el cabello de rubio, aunque la actriz insistió en que el proyecto debe respetar la historia de Spears y garantizarle libertad creativa. "Es su historia, y apoyo completamente que ella la cuente como desee", declaró.

El proyecto: más allá de la participación de Millie Bobby Brown

Britney Spears ha expresado reservas sobre proyectos biográficos anteriores, mencionando que aún no está lista para ver su vida en pantalla. Sin embargo, esto no ha frenado el avance de la nueva producción. Universal Pictures obtuvo los derechos de The Woman in Me tras una subasta competitiva y asignó a Jon M. Chu de Wicked como director.

Chu ha destacado la importancia de narrar la trayectoria de Spears con precisión. "Tiene una historia que merece ser contada de manera adecuada", afirmó. Mientras tanto, otras actrices como Emma Roberts han mostrado interés en el papel, pero se espera que la visión de la cantante sea clave en las decisiones finales de casting.

La influencia de Spears y su intento por controlar la narrativa

Para muchos seguidores, Britney Spears representa una era irrepetible del pop. Su legado trasciende décadas, y un biopic sobre ella no sería solo una película, sino un reflejo de la cultura y la música de los años 90 y 2000.

Britney Spears ha confirmado su participación activa en el desarrollo del proyecto. "Estoy ansiosa por compartirlo con mis fans", escribió en X. Su compromiso por asegurar la autenticidad de su historia ha aumentado el interés mediático y las especulaciones sobre el casting. A medida que se definen los detalles, tanto críticos como fanáticos esperan ver quién interpretará a la estrella en una cinta que busca resonar en la cultura actual.