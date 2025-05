Aquí mismo, según anuncia el oficialismo porteño en su campaña, debería estar construyéndose la estación Brandsen, cabecera de la Línea F. Estar, la estación no está, tampoco hay ni un solo vestigio de algún posible obrador, ni un cartel indicador al menos. Es que aunque la campaña PRO la anuncia con carteles publicitarios como si fuera una realidad en marcha, aún no fue ni siquiera licitada. Leandro Santoro eligió esta esquina de Avenida Montes de Oca y Pinzón, en la Plaza Colombia de Barracas, para anunciar su propuesta de financiamiento para las Líneas F y G de subte. "Para hacer de esta obra que se promete y no se logra desde hace 18 años, no un render hecho con inteligencia artificial, sino una obra concreta y real".

"Este acto también tiene como objetivo contarle a Jorge Macri y a las autoridades del gobierno de la Ciudad que hay una propuesta concreta y posible", dijo el candidato de Es Ahora Buenos Aires desde la plaza, en la que se colocaron carteles con el fondo verde manzana que caracteriza a la alianza. También una foto simulada de la entrada de la estación, y la maqueta del subte que el candidato usó en la presentación de su libro Maxikiosco, una investigación sobre los negocios privados que se esconden detrás de las tercerizaciones todos los servicios públicos porteños, sobre las que la ciudadanía no tiene control.

"La Ciudad se tiene que hacer cargo en serio del problema del transporte público", marcó. Con este proyecto, aseguró, sería posible "en 9 años, construir los 18 kilómetros de la linea F y G, haciendo que Barracas tenga su subte, pero también el oeste de la ciudad, Villa del Parque, Paternal, esos barrios que están postergados en la Ciudad de Buenos Aires, y a los que desde hace tantos años se les viene prometiendo que van a tener una solución

Habló de la creación de un proyecto de ley que habilite un fondo específico para la creación del subte, y de cuáles serían las fuentes de financiamiento: por un lado, del ABL y Patentes, que tienen entre sus tasas una destinada a la construcción del subte pero que no se utiliza para eso. También se destinaría "la mitad del fondo anticíclico de la Ciudad de Buenos Aires, 150 millones de dólares". Otros 655 millones provendrían de "bonos verdes, instrumentos financieros pensados para la creación de obras de infraestructura en la lucha contra el cambio climático, y sabemos que el subterráneo, además de ser el transporte más seguro, es el más sustentable".

Y por último, el mayor ingreso de la obra que demanda 2800 millones de dólares, provendría de un condicionamiento fiscal pensado para la inversión pública: "si la Ciudad de Buenos Aires tiene equilibrio fiscal, esos fondos que quedan después de haberse ejecutado el presupuesto, tienen que tener una finalidad exclusiva. Son fondos que muchas veces, o son malgastados, o quedan inutilizados en las cuentas del Banco Ciudad. Proponemos que durante 9 años esos fondos vayan a la construcción de la Línea F y G".

Viaje imaginario en subte

Santoro no fue el único candidato de Es Ahora Buenos Aires que el sábado salió a hablar en las estaciones imaginarias. Federico Mochi estuvo en Chile y Entre Ríos; el secretario general de la Juventud Universitaria Peronista porteña y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA es el tercero de la lista.

La arquitecta y especialista en proyecto urbano Bárbara Rossen -excandidata a vicejefa de Gobierno porteño en 2023, actual directora general de Derechos de Acceso a la Ciudad en la Defensoría del Pueblo de CABA- "visitó" la estación Parque Las Heras.

Claudia Negri, segunda de la lista y primera mujer en ser vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, estuvo en la "Estación Hospital Rivadavia", también sobre Avenida Las Heras. El equipo de campaña recordó que Negri es jefa del Departamento Técnico del Hospital Ramos Mejía, el mismo que Silvia Lospennato cree que está en la provincia, y del que pronto será dado de alta el fotógrafo Pablo Grillo tras ser baleado en la cabeza por la policía en la represión a una marcha, casi dos meses atrás.

La recta final

La última semana de campaña, destacan en el equipo, será no sólo intensa, también delicada en un contexto y un clima de época diferentes al de otras elecciones. "Es una semana difícil porque estamos viviendo un grado de violencia y operación inusitado", advierte el candidato. Y pide a la gente, por sobre todo, que vaya a votar. "Hay un sector de la política que esta apostando a planchar las elecciones, a que la gente no vote. Hay incentivos: corre Colapinto, asume el Papa y hay misas. Votar tiene que ser también otro acontecimiento", señala.

"De verdad podemos esta vez ganar, pero la elección no está de ningún modo ya ganada, al contrario, está muy pareja". Esta es la "bajada" del espacio de Es Ahora Buenos Aires, con un mensaje fuerte a su militancia para que transmitan la importancia de ir a votar: "No hay nada seguro ni dado por hecho. Se pelea voto a voto". Buscan contagiar mística al votante desencantado o indeciso pero disconforme con la actual gestión: "imagínense la alegría de ver un cambio en serio, lo que va a ser ese domingo si por primera vez se ve algo nuevo en esta ciudad".

Habrá un cierre de campaña en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, en principio para este jueves por la tarde (el pronóstico meteorológico al día de hoy muestra que tal vez deba correrse de día). Una recorrida el domingo por la Villa 20 de Lugano. Y más videos con enfoques en falencias concretas de la gestión de la Ciudad. El próximo, junto a Ofelia Fernández, apuntará al problema de la vivienda, específicamente entre los jóvenes, con el derrumbe de la "tasa de emancipación": la imposibilidad de que la gente se vaya a vivir sola.