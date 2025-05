Tras una semana muy movida en lo institucional en el mundo San Lorenzo, el equipo de Miguel Angel Russo aprovechó la localía para superar a Tigre en los 90 minutos, y mantener viva la esperanza de llegar a la final del torneo Apertura, que será el 1° de junio en Santiago del Estero. En los cuartos de final, deberá enfrentar al ganador de Argentinos Juniors e Instituto que se enfrentarán este domingo a las 18 horas en el Diego Armando Maradona de La Paternal.

Durante el transcurso de esta semana, hubo varias reuniones para definir el arco político que comandará Boedo. Julio Lopardo fue designado vicepresidente primero, mientras que Marcelo Moretti presentó su licencia por 90 días y permanecerá alejado del club, aunque todavía no renunció a su cargo. Por lo pronto, el ex vicepresidente de Fernando Miele en los '90 conducirá políticamente al club por lo menos por los próximos dos años, tiempo que resta del oficialismo en el poder. Los hinchas disconformes con esta designación se pronunciaron al respecto con duros cánticos contra la dirigencia.

“Marcelo Moretti no chamuyes más, vos traicionaste la camiseta, tenes que renunciar”, cantaron los 40 mil hinchas azulgranas en la previa al partido. “Dirigentes, dirigentes, no se lo decimos más, si no llaman a elecciones, que quilombo se va a armar”, agregaron, mostrando disconformidad, una vez más, con la actualidad dirigencial del club. Pero la victoria 2-1 sobre el Matador calmó un poco las aguas en el Nuevo Gasómetro.

A los tres minutos, el Ciclón se puso en ventaja en la primera ocasión que tuvo. En una contra mortal, principal característica del equipo de Russo, convirtió por intermedio de Andrés Vombergar tras un pase de Ezequiel Cerutti. Fueron los mejores minutos de Boedo en este torneo, siendo protagonista, atacando al rival y dominando de punta a punta, con mucho amor propio. Pero a los 12 minutos quedó mal parado en el retroceso, Nacho Russo recibió la pelota, encaró hacia el arco de Gill, Irala lo tomó de atrás al delantero y el mediocampista se fue bien expulsado por el árbitro Yael Falcón Pérez.

A partir de esa expulsión, hubo un punto de inflexión en el juego, porque Tigre empezó a manejar la pelota, mientras que San Lorenzo se tiró muy atrás, se abroqueló en su campo para aguantar las embestidas de la visita y apostar a la velocidad de Cerutti. Nacho Russo tuvo el empate y respondió bien el arquero paraguayo.

San Lorenzo no pudo hacerse de la pelota y modificó el esquema. Muniain bajó unos metros para integrar el doble cinco junto a Nicolás Tripichio. El "Pocho" Cerutti se paró de extremo por derecha, y Braida por la izquierda. De punta quedó Vombergar. Sin la pelota, el dueño casa doblego el esfuerzo, con mucho sacrificio, y la disputó como si fuera la última.

Al mismo tiempo, Tigre cambió su dibujo inicial. Se acomodó con tres defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros. Tuvo el control de la pelota. Manejó los tiempos del partido, contó chances claras de gol con un movedizo Nacho Russo, pero no pudo llegar a la igualdad por el buen trabajo de Gill. Como muy pocas veces antes visto, el local se fue al vestuario aplaudido y ovacionado por su gente, con un claro mensaje de apoyo para los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero no así para los dirigentes que nuevamente recibieron insultos y cánticos en su contra.

En el complemento, no cambió la tónica del partido. Tigre de entrada lo fue a buscar de arremetida. En la primera que tuvo, Fértoli empató debajo de los tres palos tras un centro de Sosa. El gol cayó como un baldazo de agua fría en el Pedro Bidegain. Con el 1-1, la visita mantuvo el control del balón. El público local volvió a alentar a su equipo que adelantó sus líneas en busca de la victoria. Russo movió el banco de suplentes para tener recambio de mitad de cancha hacia adelante. Reali y Alexis Cuello ingresaron por Cerutti y Vombergar. Además, Tripichio tuvo un golpe en su hombro derecho, pidió el cambio y lo reemplazó Ignacio Perruzzi. En el conjunto de Victoria, Dabove hizo ingresar a Sebastián Medina, José Romero y Elías Cabrera por Fértoli, Ramírez y Saralegui.

En la última del partido, Cuello le robó la pelota a Nehuén Paz y definió con zurda al palo derecho de Zenobio. San Lorenzo lo ganó a lo San Lorenzo, con mucho sacrificio, esfuerzo y sufriendo desde los diez minutos por la expulsión de Irala. En ningún momento, Tigre aprovechó el hombre de más y el local sacó ventaja sobre el final para ilusionar a su gente, de cara a lo que resta del campeonato.