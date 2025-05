Leandro Santoro, al frente de Es ahora Buenos Aires, sigue punteando en la intención de voto de cara al domingo próximo. Santoro le lleva, promediando encuestas, cuatro o cinco puntos al segundo, Manuel Adorni, y un par de puntos más a la tercera, Silvia Lospennato. Sin embargo, los encuestadores sostienen que el electorado porteño se decide a último momento porque es un electorado sofisticado, atento a la política, que no se mueve sólo por lealtades partidarias, sino que puede jugarse a lo que se llama el voto útil: apoyar a un candidato que no le guste demasiado, pero para que no gane otro; bajarse de alternativas con menos votos, para sumarse a una alternativa que puede ganar. El fenómeno más presente en esta elección es la división de la derecha y centro derecha, lo que cambia la estructura que se vivió durante 20 años: antiperonismo vs peronismo. Ahora, el antiperonismo está dividido en cuatro, con distintos candidatos y distintos tonos, y habrá que ver cómo se distribuye el casi 50 por ciento de los votos que alguna vez consiguieron esas fuerzas en CABA.

Los siete días que faltan plantean una serie de interrogantes. Algunos con respuesta, otros seguirán abiertos hasta la misma noche del domingo.

1.- ¿Está consolidada la ventaja de Leandro Santoro?

Hoy, las distintas encuestadoras lo ponen al frente con distintas ventajas. El CEOP, Analogías, Proyección, Grupo de Opinión, Opina Argentina, Zuban-Córdoba lo ubican como el candidato con mayor intención de voto. El que menos le da, Proyección, dos puntos. Pero hay consultoras que reflejan una ventaja de nueve. Como se sabe, el vocero presidencial aparece segundo, pero los consultores perciben que Silvia Lospennato está con tendencia creciente a raíz del fracaso de la votación de la ley de Ficha Limpia. Este sábado, casi todos los medios publicaron la información que hubo un acuerdo entre el caudillo de Misiones, Carlos Rovira, y la Casa Rosada, lo que le aumenta las chances a la candidata del PRO, impulsora del proyecto y supuesta víctima de la trama que se puso en marcha para que la ley caiga por un voto. Si Lospennato crece, las chances de Santoro crecen, porque se divide aun más el voto de derecha.

2.- ¿Es cierto que el electorado porteño decide su voto al final?

Sí, todos los consultores coinciden en que el electorado de las grandes ciudades es pragmático, pensativo, estratégico. No lo atan las fidelidades partidarias. Así que los últimos días pueden traer novedades. Según los datos de las encuestas, el voto más firme, más convencido, es el Santoro, porque se trata de opositores, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. O sea, parecería que el candidato de Es Ahora Buenos Aires tiene un piso del 25 por ciento y un techo en el que puede llegar hasta el 30 por ciento. Con el voto de la derecha tan dividido es difícil que lo alcancen, pero no imposible. Lo decisivo es que las tres candidaturas de derecha o centroderecha -Adorni, Lospennato y Horacio Rodríguez Larreta- se sostengan. Quien parece haber pedido su caudal inicial es Ramiro Marra, aunque su porcentaje frena en algo el crecimiento de Adorni.

3.- ¿Habrá un fuerte ausentismo el domingo que viene? ¿quién se favorece?

Hay dudas entre los consultores. El antecedente es que en Santa Fe, en abril, apenas votó el 55 por ciento del padrón, con un ausentismo muy fuerte. Algunos encuestadores dicen que la elección no está en la calle porteña, que no hay debate entre la gente. Y, además, consideran que la división de la derecha les quita entusiasmo a los votantes, además de una oferta de demasiados candidatos en general. Otros piensan -incluso con encuestas en la mano- que los ciudadanos porteños siempre están interesados y consideran muy importantes los comicios. Sucede que quienes responden encuestas son generalmente personas con algún interés en la política y tal vez no es una muestra de la sociedad. En principio, habría que pensar que el presentismo va a ser normal, tal vez algo por debajo de lo que suele ser. Si el porcentaje de asistentes es bajo, favorece a Santoro, porque es el voto más decidido, el más opositor.

4.- Se trata de una elección de legisladores porteños. ¿Aun así, se nacionalizó?

En este punto hay división también entre los encuestadores. Algunos sostienen que la elección porteña tiene un alto valor nacional, simbólico, y que así lo plantea sobre todo Adorni: “es Milei o antiMilei”, “es Milei o el peronismo”. Lospennato igualmente hace foco en Ficha Limpia, una cuestión nacional. De hecho, Milei acompaña en la calle a Adorni y Mauricio Macri a Lospennato. Desde esa óptica, los comicios tienen un fuerte contenido plebiscitario, tanto del gobierno de Milei como del de Jorge Macri. Hay consultores que discrepan con esa mirada y creen que es la que prima entre los políticos, no entre los votantes. Los ciudadanos tienen muy en cuenta el tema local y en eso viene estando mejor Santoro, hablando bastante de las cuestiones de la ciudad. En el mismo andarivel, por supuesto, está Rodríguez Larreta, que exhibe su gestión al frente de CABA durante dos mandatos. En la semana que pasó, Jorge Macri se centró bastante en la cuestión preguntándole a Adorni si quiere aplicar la motosierra en servicios como el SAME, los hospitales y las escuelas, todos esenciales en la administración de CABA.

5.- ¿Qué papel juegan los candidatos?

Quien más dificultades tiene es Lospennato porque es poco conocida en CABA, tiene trayectoria parlamentaria, pero poco recorrido en el distrito porteño. Sin embargo, hay consultores que la ven creciendo en los últimos días a raíz del proyecto de Ficha Limpia, una cuestión relevante para la derecha y la centro derecha. Adorni es un candidato con alto conocimiento en los ciudadanos. Su capacidad de crecimiento depende de los votos que le pueda sacar a Lospennato y Marra, en especial polarizando la elección, instalando con dramatismo la consigna de “antiperonismo-peronismo”. Santoro -dicen los consultores- necesita sumar opositores, no sólo del núcleo duro que proviene del peronismo. Tiene margen para crecer porque quienes se oponen tanto al gobierno nacional como al de la ciudad pueden llegar al 30 por ciento. Rodríguez Larreta y Marra sufren por la polarización. En la Argentina, desde la época de Néstor Kirchner las alternativas siempre fueron dos: kirchnerismo-antikirchnerismo o peronismo-antiperonismo. Con Milei ese esquema se rompió y ahora van con chances tres. Eso hace que el lugar para cinco sea muy chico. Más complicada todavía es la situación para el resto de la grilla. De las 17 fuerzas que presentan candidatos, más de la mitad es difícil que accedan a una banca. De todas maneras, falta una semana y, está dicho, los porteños se deciden al final.