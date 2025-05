Nos arrancaría de este lugar para siempre es una obra que parte de la propia historia familiar de su autor y director, Diego Faturos, aunque la biografía funciona apenas como disparador. El nació en el '83, un año después de la Guerra de Malvinas, el eje de la trama. Su tío Nicolás, hermano de su padre, fue, peleo y logró volver. "Mi casa siempre estuvo atravesada por el tema. Lo tengo muy presente desde muy chico", cuenta el artista a Página/12. "Hay algo en nuestra historia que me interpela, me atraviesa", se define. Tiene en cartel, también, No se fía, otra obra de espíritu social y político, situada en el contexto de la crisis de 2001. Fue estrenada en 2022 y está cerca de las 80 funciones. Va los sábados a las 20.30, en Timbre 4 (Boedo 640).

"Sería raro que una familia no estuviera marcada por una guerra en un caso así", dice. Tenía nada más que 14, 15 años cuando comenzó a escribir una serie de relatos a los que les puso el título Memorias de una guerra. Podría ser ese el germen del nuevo espectáculo. O, más cercano en el tiempo, podría serlo el monólogo de un soldado que va a Malvinas, llamado La voz de Juana, que presentó a una convocatoria del INT y ya incluía dos personajes centrales de Nos arrancaría...: Juana y su novio, el soldado; entre otros elementos, como un costado onírico. Nos arrancaría... es no solamente una historia sobre la guerra, es también una historia de amor, y sobre vínculos: Pablo (Joaquín Begino Lavalle) viaja a las islas sin fecha de regreso; Juana (Clara Peláez), su novia, lo espera, porque tienen previsto casarse tras el reencuentro. En el medio el papá de él y la mamá de ella, cada uno con sus personalidades y expectativas. Los días se suceden sin noticias, entre sueños, pesadillas y teatro dentro del teatro.

"Nos arrancaría de este lugar para siempre" se presenta los sábados en Timbre 4.

Tercer germen. En 2013, Faturos fue convocado por el Cervantes y el Centro Cultural de España en Buenos Aires para hacer un work in progress tomando como referencia o punto de partida una novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Eligió La española inglesa y tomó la premisa con "mucha libertad". Cruzó la novela con la guerra. Del texto de Cervantes, finalmente, no quedó "prácticamente nada". El trabajo se representó tres veces a modo de semimontado. Una de las cosas que "quedó de la novela es el personaje que hace Cintia Guerra, más onírico, que quiere cooptar, poseer a Juana, conquistarla", precisa el director. Es un personaje que algunos espectadores asocian a Margaret Thatcher, la reina de Inglaterra o la muerte. "Me parece lindo que cada uno complete eso con su propio imaginario y experiencia, que dialogue con cada uno, más que yo pueda darlo como algo digerido y cerrado", aclara Faturos, quien lo piensa más bien como una alegoría de la conquista; como si el cuerpo de Juana fuera "un territorio en disputa".

Finalmente, Nos arrancaría... llegó a escena 12 años después de haber sido escrita, impregnada de los cambios que surgieron de la reescritura y en la dinámica de los ensayos, al punto de que es casi una "nueva obra". La que su autor quiso escribir "desde siempre". Se la puede ver los sábados a las 18 en Timbre 4 (México 3554), su casa teatral -es parte del grupo fundador del espacio y coordina la escuela-. Fue después de ver una muestra allí, en la que tomaron su obra, que se le ocurrió recuperarla, con un elenco completado por Jorge Laplace, Federico Pereyra y Maite Velo. "Quería revisitar el texto porque no soy el mismo que hace 11, 12 años. Me interesan otras búsquedas poéticas y estéticas. La primera versión tenía mucha más metáfora, mucha más poesía", cuenta el director, también actor de clásicos de Timbre como La omisión de la familia Coleman.



Y resume así la complejidad del proceso: "Esta obra sería una versión de una obra mía, que a la vez es una especie de versión súper libre de una novela de Cervantes, sumado a lo personal que me atraviesa familiarmente con mi tío que fue a la guerra. Se transformó en una nueva obra con una nueva mirada, una nueva dramaturgia, un nuevo sentido".

"No se fía", otra obra de Diego Faturos en cartel, estrenada en 2022.

Años atrás había estado a cargo de la puesta en escena de una versión de Hundan al Belgrano de Steven Berkoff. Formado en dramaturgia con Ricardo Monti y con Mauricio Kartun, suele comenzar por imágenes más que por temas. "Las obras están dentro de uno y hay que buscar el caminito para que salgan. Soy de procesos lentos. Es lindo darse tiempo en este mundo tan líquido", sugiere.

-¿Qué elementos autobiográficos recoge la obra?

-Lo único autobiográfico que tiene de mi tío es que fue a la guerra y que es de Mataderos. Y la terraza esa (donde sucede parte de la obra). Tengo el recuerdo de pasar muchas navidades, muchos años nuevos en esa terraza. La tengo muy presente, pero te diría que hasta desconozco si mi tío tenía una novia en ese momento. Sí muchos años después me leyó unos diarios que él había escrito en Malvinas, y me contó cosas tremendas como que en tres meses no se cambió las medias ni se pudo bañar, y que cuando cavaba la trinchera no les avisaban de las marejadas y se les inundaban con el terrible frío en la mitad de la noche, hasta la barbaridad más insultante de cuando los ingleses lo hicieron prisionero allá en las islas, y él vino acá y se encontró con los altos mandos del ejército argentino. El venía desprovisto de muchas cosas que había llevado a las islas y acá le querían cobrar por esas pertenencias que no podía devolver porque se las habían sacado los ingleses. Increíble.

-¿Cómo surge la idea de insertar a la ficción dentro de la ficción?

-Primero hice la reescritura de la obra solo, intentando buscar algo menos poético. La verdad es que no tenía ni idea de cómo hacerla. La incertidumbre en la vida me cuesta, pero en el teatro me da adrenalina, me resulta excitante ese no saber. Ese ir hacia un lugar y saber que uno va a llegar, pero tiene que atravesar todo un proceso. Me inquieta, me pongo nervioso, pero confío en la sinergia creativa con los actores y las actrices. La obra tiene muchos espacios: la casa del padre, la de la madre, la terraza, las islas, los sueños, los monólogos. Tenía ganas de trabajar en la sala de México de Timbre; hacía mucho que no estrenaba una obra ahí. Me empezó a nacer la idea de que sea un teatro vacío donde se haga esta obra. Y poder usarlo fuera de campo, tanto de sonido como visuales, que el espectador se encuentre como inmerso. Los ensayos eran por la tarde, con mate, merienda, y hubo algo que empezó a emerger, de esta incertidumbre copada, de pensar que quizás eran actores ensayando, y que esa mesa de la merienda esté y que después termine usándose en lo que llamo la "escena del juicio". Esta ficción dentro de ficción lo que hace también es, más que nada, hablar de la realidad, porque esto pasó hace más de 40 años y sigue pasando hoy en día. Las islas siguen siendo usurpadas por los británicos, y eso no cambió. Me gustaba, en ese sentido, dialogar con este momento nuestro también. Y la idea de enchufar y desenchufar la obra, enchufarlo y desenchufarlo al espectador, con el desafío de poder volver a atraerlo. Por la densidad del tema y la obra, quizás puede ayudar a digerir cierta cuestión y después volver a meterlos.

-¿Qué sentido creés que aporta la obra en un contexto como este, con un presidente que desconoció el reclamo por la soberanía de las islas el 2 de abril?

-Creo que muchas veces han intentado desconocer nuestra historia. Bombardeando la Plaza de Mayo, desapareciendo toda una generación, y hay más ejemplos también. Y uno siempre vio que no es tan sencillo. Confío en que no es tan fácil borrar la historia escrita con la sangre de nuestros compatriotas. No les va a resultar fácil. Confío en que el pueblo siempre vuelve.