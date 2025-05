La Municipalidad de Rosario llevó adelante un sondeo de opinión para relevar prácticas ciudadanas en relación a residuos, reciclado y opiniones sobre los problemas de la ciudad vinculados a la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Casi el 70 por ciento de vecinos y vecinas conoce los días y horarios en los que pasa el camión recolector por su zona. Un poco menos, el 55 por ciento, afirma que saca la basura "a la tardecita" o a la "noche". Solo el 48 por ciento separa los residuos antes de volcarlos a los contenedores.

La iniciativa forma parte de un intenso proceso de trabajo para abordar el problema de la higiene de la ciudad, que involucra la reconfiguración y rediseño de los servicios, la intensificación de las tareas de mantenimiento urbano, un gran volumen de nuevo equipamiento para la recolección en toda la ciudad, y campañas de sensibilización y educación ciudadana.

En ese marco, se diseñó un sondeo de opinión a fin de poder relevar información en territorios donde se constatan problemáticas de limpieza, fundamentalmente ligadas a la formación de basurales, dirigido a vecinas y vecinos de los seis distritos de la ciudad a través de correo electrónico. En total, se recibieron 14.300 respuestas con participación de la totalidad de los barrios de la ciudad, que permitieron obtener información útil en relación a la problemática.

*La mayoría conoce los días y horarios en los que pasa el camión recolector por su zona. Un 66,8% de los encuestados respondió afirmativamente ante la consulta, mientras que un 28,6% señaló desconocer los días y horarios. Un 4,6% no contestó.

*Al indagar sobre el horario en que los rosarinos y rosarinas sacan los residuos de sus hogares, “a la tardecita” y “a la noche” aparecen como las franjas horarias elegidas por la mayoría, sumando el 56,2% de las respuestas. En tanto, un 20,4% manifestó sacar los residuos domiciliarios “de mañana” y le siguen aquellos que “no tienen un horario fijo” para hacerlo (14.5%).

*Respecto a la separación de residuos, casi la mitad (48,1%) de quienes respondieron en el sondeo aseguraron tener incorporada la práctica, mientras que el 51,9% no lo hace. Sobre las causas por las que no separan los residuos, la falta de opciones cercanas para depositarlos y la falta de hábitos fueron las más mencionadas. Menos de un 6% de los encuestados señaló “no sé cómo hacerlo” como motivo.

Percepción de problemas y basurales

Al ser consultados sobre cuál consideran el principal problema relacionado con los residuos en la ciudad, la falta de cuidado por parte de la gente (26,9%) y la presencia de cartoneros o recolectores informales (22,6%) fueron las opciones más seleccionadas. En menor medida se mencionaron la falta de contenedores o cestos, las deficiencias en el servicio de recolección, la cantidad de basura generada y la formación de basurales.

Precisamente una problemática recurrente identificada en el relevamiento es la formación de basurales. Consultados al respecto, el 57,2% de los encuestados dijo que en su zona suelen formarse basurales, frente a un 38,2% que respondió negativamente.

A pesar de la percepción sobre esta problemática, el 70,9% de los encuestados manifestó no haber realizado denuncias ante la formación de basurales. Del 24,9% que sí realizó denuncias, los canales más utilizados fueron la línea telefónica 147 (41,5%) y el registro de un reclamo a través de rosario.gob.ar (29,6%). En menor medida, la utilización de Muni Bot (9%) o el reclamo presencial en un centro municipal de distrito o en la vecinal (9%).

Grandes residuos

“Si tenés que sacar residuos grandes como restos de poda en cantidad, muebles, electrodomésticos, escombros o chatarra, ¿qué hacés?”, fue otra de las preguntas del sondeo.

El 43,5 % respondió que pide el servicio de recolección a domicilio, mientras que un 23,6% se inclinó por la opción 'no sabe/no contesta'. En tanto, un 17,9 % indicó que los deja en el contenedor más cercano y el 15 % que los saca a la vereda. Es dable destacar que un 57,1% de los encuestados señaló desconocer el servicio gratuito de recolección de residuos grandes. Y sólo un 38,3% de quienes sí conocen la prestación indicaron haberlo solicitado en alguna ocasión. Sobre la evaluación del servicio, un 41,4% de quienes lo utilizaron consideraron que es bueno y un 29,5% que es muy bueno.

Cabe recordar que el municipio cuenta con un servicio diferenciado de retiro de grandes residuos que por su tamaño no pueden disponerse como domiciliarios (escombros, restos de poda, pequeños muebles, electrodomésticos y/o chatarra). Se trata del servicio gratuito de recolección, cuyo cronograma semanal se puede consultar llamando al 147 o ingresando en www.rosario.gob.ar.

Los residuos grandes no se deben arrojar dentro o dejar en el entorno de los contenedores. Y se solicita no entregarlos a carros o personas no autorizadas, para evitar la formación de minibasurales.

Otros hábitos que mejoran la higiene de la ciudad

La mayoría de los encuestados (66,3%) sostuvieron que suelen barrer su vereda y casi la totalidad (96,7%) de los sondeados que tienen perro aseguraron que tienen el hábito de recoger la caca de su mascota, aunque un 69,2% señaló que sus vecinos no suelen hacerlo.

Perfil del sondeo

El sondeo, que combinó encuestas puerta a puerta y consultas enviadas por correo electrónico, reunió un total de 14.300 respuestas provenientes de los seis distritos de la ciudad, cubriendo todos los barrios (121). Respecto al perfil de quienes participaron, el 45% tiene entre 46 y 65 años, el 30,3% entre 31 y 45 años, el 16,5% más de 65 años y el 8,2% entre 16 y 30 años. En cuanto al género, el 56,6% se identificó como femenino y el 42,4% como masculino, mientras que el 1% optó por no