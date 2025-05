Este viernes 16 y el sábado 17 de mayo se realizarán las Jornadas "Nuevos paradigmas en el psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes", organizadas por el Departamento de Bebés, Niños y Adolescentes “Arminda Aberastury” de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Será un momento de celebración de la refundación del departamento que incluye a los bebés en las investigaciones, en la clínica y en el estudio de la constitución subjetiva. El objetivo es crear un espacio de reflexión y de intercambio sobre problemáticas actuales y sobre la transmisión de saberes tanto en instituciones psicoanalíticas como en universidades. Participarán analistas argentinos e internacionales. Los ejes sobre los que se presentarán trabajos son cuatro: 1-Transmisión y formación; 2-Problemáticas contemporáneas: Creencias, Ilusiones y Desilusiones del mundo digital. Género, Sexualidad y Diversidad, etc; 3-Interdisciplina e Investigación: pediatría, neurociencia, ámbito judicial, etc, y por último, 4-Clínica y Técnica Psicoanalítica: diagnóstico, detección temprana, encuadre, el juego, la sesión con un niño hoy, etc. Como estas jornadas serán híbridas, también se las puede presenciar en la sede de APA, Rodríguez Peña 1674, CABA.

La doctora Clara Raznoszczyk Schejtman es la coordinadora del Departamento de Bebés, Niños y Adolescentes de APA y encabeza el equipo organizador de las Jornadas. Es Doctora en Psicología, Profesora UBA y directora de proyectos investigación UBACyT, profesora de Psicología Clinica de Niños y Adolescentes y directora de investigaciones en Facultad de Psicología de la Universidad de Belgrano. Es también psicoanalista en función didáctica y especialista en niños y adolescentes, miembro del Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), profesora del Programa de Formación en investigación de la IPA y Coordinadora del Congreso de investigación internacional Joseph Sandler Conference a realizarse en Septiembre 2025 en Buenos Aires. Asimismo, es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Página/12 la entrevistó con motivo de las Jornadas "Nuevos paradigmas en el psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes" para conocer las problemátiicas actuales y el modo vincular a partir del mundo virtual y el uso de redes sociales, entre otros tópicos.

-¿Los padres que recurren al terapeuta por un niño suelen buscar un hijo ideal o no necesariamente?

-Los padres recurren a un terapeuta de niños y adolescentes desde varias vías: cuando perciben algo que les inquieta en su hijo y los interroga acerca de su propia función de padres y sobre el bienestar del hijo o cuando alguien externo a la familia nuclear señala algo que “no anda bien con el niño o adolescente”; puede ser la escuela, el pediatra o algún integrante de la familia ampliada. La escucha del terapeuta y su expertise ayudarán a dilucidar cuál es el conflicto que puede estar relacionado con la expresión de sufrimiento o malestar que se presenta. No siempre la consulta implica restituir un hijo idealizado, muchas veces es la imposibilidad de acompañar los conflictos permanentes con los ideales propios o de la microcultura de pertenencia que nos atraviesan, que cambian en cada época y nos interpelan como padres, como hijos y como ciudadanos. Es la herida narcisista que llega a nuestros consultorios y que nos pide reflexión y alivio.

-¿Cuáles son las principales diferencias en la práctica psicoanalítica entre niños y adolescentes?

-Encontramos diferencias en la clínica con niños y con adolescentes. Si bien en ambos casos existe el compromiso de confidencialidad con el material que traen los niños y adolescentes, en el caso de los adolescentes el analista se encuentra en una posición más comprometida. Françoise Dolto, una psicoanalista francesa pionera en el trabajo con adolescentes, planteaba que el analista de adolescentes no debe angustiarse por las mismas cosas que se angustian los padres; sin embargo, en la actualidad muchos adolescentes coquetean con situaciones de riesgo y es también nuestra responsabilidad compartir con los padres esas situaciones. Los limites, a veces, son difusos. En mi practica actual, incluyo cuando lo considere necesario, el trabajo vincular. El psicoanálisis vincular ya tiene una amplia trayectoria en nuestro país, pero la propuesta de incluir entrevistas vinculares en tratamientos individuales no es tan difundida y requiere ubicar los objetivos de esas entrevistas y evaluar el impacto transferencial, pero en mi experiencia es muy útil.

-¿Cómo se realiza una terapia psicoanalítica con bebés? ¿A qué atribuye el adelantamiento de las consultas para edades más pequeñas? ¿Tiene que ver con la sobrecarga informativa de los medios de comunicación respecto de cómo ser padres?

-El adelantamiento de las consultas a edades tempranas es algo muy positivo, ya que permite detectar el sufrimiento temprano de los bebés, trabajar en los momentos mismos de constitución psíquica y detectar posibles derivaciones a cuadros psicopatológicos más severos, entre ellos, el espectro autista. Lo importante es que estas consultas no lleven a diagnósticos etiquetadores precoces incorrectos, que no son adecuados y que angustian a los padres generando un circuito de retracción también en ellos. En nuestras Jornadas de bebés, niños y adolescentes del 16 y 17 de mayo en APA contaremos con la presencia online de dos grandes expertos e investigadores del mundo de los bebés, Bernard Golse, psiquiatra y psicoanalista francés experto internacional en bebés y en autismo en particular, que es referente de muchas instituciones dedicadas a las infancias. Bernard trabajará sobre el mundo del bebé, su musicalidad, sus ritmos y sus modos de emitir mensajes y cómo los padres y terapeutas especializados en este campo nos empeñamos en dilucidar. La intervención temprana, cuando "algo no va bien" apunta a romper circuitos de retracción y de fallas en la construcción de la sincronización de los flujos sensoriales, diversos y heterogéneos que se van desplegando entre el bebé y el adulto. Tambien contaremos con Miri Keren, psiquiatra dinámica israelí especialista en bebés, ex presidenta de la Asociación Mundial de Salud mental Infantil (WAIMH), una gran militante de incluir la especialidad de bebés, en el mundo de la salud mental y de la psiquiatría y alertar no solo acerca de las depresiones maternas, sino también las paternas, como situaciones de riesgo para la salud mental infantil. Trabaja en Israel y nos relatará experiencias con bebés y sus familias en tiempos de guerra, haciendo hincapié en la necesidad de capacitarnos como profesionales en la escucha de la voz de los bebés y en la intervención temprana en su sufrimiento psíquico.

-¿Y en Argentina?

-En nuestro país, estamos profundizando el conocimiento y la investigación acerca de las interacciones tempranas. El departamento que coordino en APA, desde 2025, se denomina de Bebés, Niños y Adolescentes "Arminda Aberastury", proponiendo una atención privilegiada a los primeros años de vida. En nuestro departamento estamos muy abocados a temas de primera infancia: Nora Woscoboinik, la secretaria del departamento ha trabajado intensamente con Bernard Golse y es experta en la detección de factores de riesgo en bebes que poseen riesgo de un desarrollo hacia el autismo; Josefina Finzi es experta en observación de bebés, método Esther Bick muy difundido en nuestro medio, y yo dirijo proyectos de investigación en primera infancia en las Facultades de Psicología de UBA y de la Universidad de Belgrano desde los cuales aportamos hallazgos a esta clínica tan singular de los primeros años que propone intersecciones entre lo intrapsíquico del niño y de los padres, lo intersubjetivo del momento a momento de la interacción y lo transubjetivo del contexto socio cultura

-¿Cómo cree que influye la incitación virulenta al consumo por vía del mundo digital-virtual en los niños y los adolescentes? ¿Qué pasa cuando los adolescentes solo pueden encontrar respuestas en relaciones virtuales? ¿Y qué implica el hecho de que las redes sociales son ahora las herramientas del saber de los adolescentes? ¿Qué efecto tiene eso?

-Respecto de las temáticas de la adolescencia actual, será también tratado en las jornadas desde múltiples aspectos: la influencia de redes sociales, la intervención en el cuerpo como tatuajes y cirugías, la sexualidad adolescente y el encuentro amoroso mediatizado por redes sociales y el tema recurrente del debate sobre el tiempo de uso de pantallas y la necesidad o no de regular sus contenidos que hoy está presente en todos los ámbitos. El mundo digital es un instrumento muy potente, imprescindible, que ha aportado una riqueza enorme y facilitado muchas actividades en la vida cotidiana, pero como todo avance civilizatorio tiene sus luces y sus sombras. Las pantallas y la tecnología recrean el placer de la omnipotencia propia del adolescente y la vivencia de un mundo sin límites, en el cual la intimidad y los vínculos interpersonales significativos parecen mutar y resultar amenazantes.

-¿Cómo puede manifestarse esto?

-La agresión y violencia vía redes sociales corre el riesgo de naturalizarse, parece producir menos sentimientos de incomodidad y culpa y no registrar el daño que se produce a quien lo recibe. ¿Cómo se posicionan los adultos, ya sean padres o instituciones frente a una cierta naturalización del maltrato y qué defensas deben desarrollar niños y adolescentes para amortiguar el efecto traumático? El trauma se define en psicoanálisis como la pérdida de la vivencia de la posición de sujeto y de caída a una posición pasiva de objeto frente a la imposición de otro, ya sea otro humano singular o situaciones colectivas de violencia social. Los años de dictadura han producido mucho trabajo de psicoanalistas muy lúcidos acerca de los efectos de violencia social. Hoy la violencia social puede no tener un verdugo definido, y éste es uno de los riesgos del mal uso de la tecnología y de los riesgos a procesos de desubjetivación que encontramos en adolescentes más vulnerables. Entendiendo por vulnerabilidad, no sólo desigualdad económica y social, sino fragilidad psíquica frente a: los embates de la violencia ente pares, los desafíos intelectuales y los posibles fracasos académicos, el atravesamiento de los pasos necesarios para la autonomía. Aquí, los padres, docentes y analistas nos vemos interpelados a estar alertas a los cambios en las presentaciones de sufrimiento psíquico y de desestructuración que muchas veces pueden esconderse en adicciones, descargas impulsivas o depresiones.

-¿Cree que en estos tiempos hay una tendencia a patologizar la tristeza?

-Si en el romanticismo y en los albores del siglo XX, un joven que mostraba rasgos de melancolía se asociaba a la poesía y la creatividad, hoy el imperativo al goce parece ser el paradigma preponderante. Sin embargo, detectar la tristeza en niños y adolescentes es una responsabilidad de los adultos. El niño y adolescente que no encuentra suficiente incentivo para libidinizar la vida y que se resiste a investir los espacios de disfrute a los cuales tiene acceso, puede estar desarrollando vivencias de vacío y depresión que es necesario atender, ya que ese empobrecimiento puede ser una marca difícil de remontar en otros momentos de la vida y aquí nuevamente los abordajes deben incluir siempre al niño o al joven y a su familia.

-¿Por qué a los adultos actuales les cuesta entender lo que le sucede a un joven?

- El malentendido entre generaciones es auspicioso, no hay avance sin confrontación. El tema es que hoy asistimos a confrontaciones basadas en la destructividad del otro y esto, diría Freud, es un retroceso en la civilización. Aspiremos a confrontaciones más fecundas, con ideas y con respeto hacia la alteridad y que la agresividad necesaria para todo cambio se transforme en creatividad y no en violencia destructiva.

* Para conocer el programa completo de las Jornadas "Nuevos paradigmas en el psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes" se puede consultar en: https://apa-gestion.net.ar/jornadas_y_congresos/jornadas_y_congresos.php?ANIO=2025&TITULOEVENTO=Jornada_de_Ni%C3%B1os_y_Adolescentes_APA