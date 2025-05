Marcelo Subiotto contó por la 750 cómo vivió las semanas posteriores al furor del estreno de El Eternauta, la serie basada en la icónica historieta de Héctor G. Oesterheld y que marcó récords de espectadores en todo el mundo.



Subiotto encarna el rol de Lucas Herbert, uno de los mejores amigos de Juan Salvo e integrante del grupo de cinco protagonistas iniciales que se encuentran jugando el truco cuando comienza a caer la nevada mortal. “La verdad es que estoy disfrutando mucho con el estreno y la repercusión, que superó las expectativas de todos”, aseguró.

Desde su estreno el 30 de abril de 2025, la serie, que se puede ver en Netflix, desencadenó un fenómeno cultural y logró rápidamente casi 11 millones de visualizaciones en solo ocho días, posicionándose como la tercera serie más vista a nivel global y la primera en español.



Así, la serie fue número uno en trece países: Argentina, Brasil, Chile, República Checa, El Salvador, Italia, Panamá, Paraguay, Eslovaquia, España, Turquía, Uruguay y Venezuela, y alcanzó el top ten en 87, totalizando 58,3 millones de horas de visualización.

Subiotto aseguró que esto no es menor, y que ya cuando estaban grabado tenía la certeza de que la serie iba a tener una calidad de nivel mundial. “Tiene que ver con la forma de trabajo del director (Bruno Stagnaro). Realmente encarna la frase de Arlt de la prepotencia del trabajo”, dijo.

Y añadió: “No se conforma con lo primero que aparece. Siempre está elaborando y trabajando junto al actor para conseguir lo mejor de cada escena. Hay mucho de ese trabajo en comunión”.

Tras lo que reveló un particular diálogo con sus colegas: “Después de haber tenido la experiencia de haber estado filmando por siete meses, tenía la certeza de que iba a estar muy bien. Cuando mis compañeros vieron algunos capítulos antes que yo, me decían que era una bomba. Cuando yo lo ví, entendí lo que me decían”.

“Vi los tres primeros capítulos y vi la serie como un espectador más y entiendo por qué tiene la repercusión que tiene. Aunque uno no está preparado para esa repercusión”, aseguró, finalmente, sobre la serie boom del momento.

