Desvelar: “Poner gran cuidado y atención en lo que se desea hacer o conseguir”. La definición de diccionario le cuadra perfecto al trabajo sostenido que viene haciendo la orquesta de cumbia La Delio Valdez en estos quince años de camino musical independiente, cooperativista y autogestivo. Después de llenar un estadio Ferro en noviembre del año pasado, La Delio acaba de publicar su sexto disco de estudio, El desvelo (2025), un trabajo que confirma la madurez, la apertura y la solidez artística de este proyecto musical que trasciende fronteras, clases sociales, franjas etarias e incluso géneros.

Grabadas entre junio y septiembre de 2024 en Fort Music, las doce canciones del disco contaron con la producción artística del propio grupo y de Popi Spatocco, a excepción de "Nuestro lugar favorito" y "Pájaro y demonio", producidos junto a Juan Blas Caballero. Con mastering del ingeniero de audio Andrés Mayo, El desvelo profundiza en el universo de la cumbia y la música tropical, pero lo expande, por ejemplo, hacia el terreno de la bachata en “Nuestro lugar favorito”, un estilo o subgénero que nunca habían interpretado. Al igual que en El tiempo y la serenata (2021), su disco anterior, todas las composiciones son propias y fueron escritas por varios de sus integrantes.

El disco abre con la sonidera y colombiana “Negro querido”, con las voces de Manuel Cibrián e Ivonne Guzmán; y sigue con la cumbia romántica “Farsantes”, una temática clásica del género. “Tuve cerca la ilusión, Pero fui tan cobarde/ De seguro encontrarás, de otros labios el calor/ Nuestro hechizo se rompió, solo fuimos farsantes”, canta Ivonne con dramatismo y hondura. Luego, irrumpe otro cumbión, “Dice que no le importa”, que cuenta con la colaboración de una institución del género: el grupo santafesino Los Palmeras. El acordeón sensual y juguetón de Marcos Camino se funde con las voces del experimentado cantor Cacho Deicas y de Pedro Rodríguez, también percusionista de La Delio.

El viaje musical continúa con “Mucho más libre”, en la voz de la percusionista Ximena Gallina, que se mueve con naturalidad entre la cumbia y la salsa. Con la sección de vientos siempre como protagonista (Agustín Zuanigh, Agustina Massara, Damián Chavarría, Milton Rodríguez, Pablo Fidel Broide, Pablo Reyna y Santiago Moldován), se ponen intimistas y psicodélicos en “Entre vos y yo” y con Pedro Rodríguez en voz, recogen la tradición de la cumbia argentina en “Perdido”.

Después de la adhesiva bachata “Nuestro lugar favorito”, el grupo transita nuevamente por los sonidos de la cumbia andina y carnavalesca en “Eco de cumbia”, que también coqueta con el pulso del rap –algo que ya habían experimentado en “De un tiempo a esta parte”, del disco anterior-. En “Pájaro y demonio”, la cantante colombiana Ivonne Guzmán despliega su voz elegante, pasional y potente. Una voz que hace la diferencia y que enriquece la paleta sonora del grupo.

En el tramo final, la orquesta apela a su costado más político en la cumbia “El rey”. Un fragmento de la letra dice: “Culo de león, alma de ratón, va a enamorarte/ Ya cambió la piel, te engañó otra vez, pero todavía no la ves/ Tiempo de poner jaque mate al rey, nunca es muy tarde/ Para recordar cuál es la verdad, cuánto duele el alma en soledad/ Toda la gente que está alrededor puede llenarte la sangre de amor”. El disco cierra con “Noche de cumbión”, en la voz de Black Rodríguez Méndez –un invitado estable- y “Abajo de la palmera”, con la colaboración del grupo mexicano Son Rompe Pera.

“El desvelo es eso que no nos deja dormir”, explican sobre el concepto del álbum. “Es la pasión que arde cuando el mundo calla, la obsesión luminosa que no se apaga con el sueño. Es habitar la noche como animales misteriosos, recorrer paisajes que solo existen cuando cae el velo del día. Es estar tan tomado por algo, un amor, una idea, una música, que no podemos soltarlo. Desvelarse es también eso. Correr el velo, alumbrar lo oculto con la tibieza de una vela encendida. Este disco nace ahí, en ese umbral donde lo que inquieta también sostiene, donde el insomnio es fuego y sentido”.

A diferencia del fenómeno musical de Damas Gratis –o la cumbia de Pablo Lescano-, que se expandió de la periferia al centro, en el caso de La Delio Valdez su música fue del centro porteño hacia los márgenes del país y más allá. En estos años, el proyecto creció de forma sostenida y amplió las fronteras geográficas, estilísticas y culturales. Su propuesta cabe tanto en un festival de folklore como de rock; en una bailanta bonaerense o en un boliche palermitano; en una toma universitaria, en una cárcel o en un ex centro clandestino de detención. Si bien los géneros son importantes, en su nuevo disco la orquesta confirma que la música es lo primordial y es el mejor antídoto para mantenernos despiertos.

* La Delio Valdez presentará oficialmente el disco el 27 de noviembre en el Movistar Arena.