Se inaugura en la Biblioteca Central de la Provincia, “Aurora Venturini. Idas y vueltas por su vida y obra". Se trata de una muestra biográfica que aborda la vastísima producción de esta escritora, traductora, docente y ensayista platense, cuya figura viene siendo emblemática al interior de la Biblioteca Central por múltiples razones.

Una muestra que contiene el imaginario de su obra más paradigmática, "Las Primas", expresada a través del conjunto de filiaciones que habitan la novela como los sucesos de su mítico premio en Página/12, como sus amistades e inquietudes de viajera, psicóloga, artista destinada a la escritura.

Para Liliana Viola, que fue quien la descubrió como autora en aquel histórico concurso organizado por este diario y quien hoy es su albacea, la relación de Venturini con la ciudad de La Plata es única. "Si bien todo escritor escribe sobre su aldea, en este caso La Plata es un personaje directamente. No hay ninguna novela suya que no transcurra en La Plata y no es simplemente que dice ‘acá en La Plata’, sino que los personajes transitan por la Plaza Moreno, la Catedral y otros lugares de la ciudad que tienen una influencia importante en lo que sucede”.

Se exhibirán vitrinas con el repertorio de su trabajo inicial y las pinturas de Yuna en la Sala Conti. Además se prevén una serie de actividades, todavía a confirmar.





La apertura será el jueves 15 a las 10:00 en la Biblioteca. Ubicada en la calle 47 N°510.