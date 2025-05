El suceso de El Eternauta no se limita al mundo televisivo: rápidos de reflejos, los responsables de Spotify subieron una "official playlist" que integra 17 canciones incluidas en la primera temporada de la serie dirigida por Bruno Stagnaro sobre el clásico de Oesterheld - Solano López. Pero más allá de esa lista, el alcance global de Netflix significó un espaldarazo para las canciones argentinas (y sus creadores), que en las últimas semanas experimentaron una explosión de reproducciones. A la cabeza quedaron Manal (foto) y El Reloj, la banda seguramente menos conocida de un soundtrack que incluye a Pescado Rabioso, Mercedes Sosa, Gardel o El Mató a un Policía Motorizado: así, "Blues del atardecer" tuvo un 669 por ciento más de escuchas en Argentina, y un 867 por ciento más a nivel global. El trío Martínez - Gabis - Medina, en tanto, vio cómo "Porque hoy nací", que cierra el último episodio, crecía un 844 por ciento en Argentina y un 830 por ciento a nivel global. "El magnetismo" de El Mató subió un 351 por ciento a nivel local y un 333 por ciento global; mientras que "Salgan al sol", clásico de Billy Bond y La Pesada del rock and roll (que volverán el 12 de agosto al Gran Rex, y quizá esta inesperada bomba de difusión habilite a otra fecha), creció un 459 por ciento en Argentina y un 314 por ciento en el mundo.





El clásico

Los Abuelos de La Nada (1982). Hablando de hitos del rock argentino... Entre la Guerra de Malvinas y el BA Rock de fin de año, Los Abuelos lanzaron su segunda etapa con un disco inoxidable. "No te enamores nunca de aquel marinero bengalí" y "Sin gamulán" fueron las puntas de lanza, pero la estrella de seis puntas de Abuelo, Calamaro, Bazterrica, Melingo, Cachorro y Corbella entregó clásicos instantáneos como "Ir a más", "Tristeza de la ciudad" y "En la cama o en el suelo". No envejece.