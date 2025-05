La dinámica implacable del capitalismo neoliberal consiste en dotar con ingresos excedentarios y rentas oportunísticas a no más del 20% de la población y, simultáneamente, arrojar el resto de los habitantes a la precariedad social y económica.

Los favorecidos con esta repugnante distribución de la riqueza constituyen, aproximadamente, no más de la mitad de ese 20%, proporción que se completa con el concurso de profesionales, técnicos y mandos medios, a sueldo y en connivencia aspiracional con una élite económica que captura el poder para enriquecer sus empresas y familias.

La mencionada dinámica produce un par de consecuencias no buscadas por sus mentores y ejecutores. La primera nos lleva a una metodología de gobierno que ha fracasado toda vez que quiso aplicarse. Basta leer el libro de Fred Goldstein “El Capitalismo en un callejón sin salida” para percibir que se trata de un emprendimiento político administrado por sociópatas.

Nos ocuparemos de la segunda consecuencia: las bases mismas de esa concepción del mundo se vuelven lógicamente inconsistentes. Ellas garantizan exclusivamente el sufrimiento y la ruina social.

Catch-22

Entre las múltiples aproximaciones a esta expresión (asociada con el título y la trama de la novela de Joseph Heller, Catch-22), una sencilla explicación de su significado la encontramos en el diccionario avanzado de Oxford: se trata de “una situación difícil, de la cual no hay escape porque implica condiciones mutuamente conflictivas o interdependientes”.

No es sorprendente que el neoliberalismo desemboque en un Catch-22, caracterizable de esta manera: para que el país crezca y se desarrolle debemos aplicar el modelo neoliberal; pero para que podamos aplicar el modelo neoliberal necesitamos que el país no crezca y no se desarrolle. Analicemos el contexto con más detalles.

Receta inconsistente

La receta de esta visión del mundo ultraconservadora promueve los preceptos siguientes, todos ellos inconsistentes cuando se los implementa:

a) Como el resultado de todos los males en un país debe atribuirse a la responsabilidad del Estado, sus regulaciones y condenables mecanismos de protección social, hay que cortarle el financiamiento y expulsar sus recursos humanos sin miramientos.

b) La meta dorada es predicada desde las llamadas virtudes del mercado y la actividad privada. En consecuencia, hay que privatizar la estructura del Estado hasta que se transforme en un agente sumiso a los intereses y negocios de los grupos empresariales.

c) Debe provocarse una feroz transferencia de ingresos desde las clases medias y pobres, para incrementar así los recursos monetarios de las corporaciones y familias adineradas que reciben, además, generosas exenciones impositivas, con incentivos para favorecer el empleo informal que castra el futuro previsional de los trabajadores (entre otras cosas, suprime el derecho a la cobertura médica para cada grupo familiar).

d) Hay que movilizar el sistema corporativo de los medios de prensa para inculcar en los ciudadanos indiferencia hacia la política, sonambulismo intelectual, manipular adicciones de consumo rentable para las empresas (aunque fueran perjudiciales para la salud, o de una artificialidad manifiesta). En suma, un capitalismo para zombies alimentados por la negación sistemática de la realidad cotidiana y el odio hacia las causas populares y sus dirigentes.

e) La mayor parte de la población consiste en escoria desechable: allí se congregan los haraganes, malignos y pauperizados, los piqueteros. Para solucionar los problemas macroeconómicos, el gobierno sólo requiere un tablero de comando que se ocupe del déficit fiscal, el tipo de cambio, la desregulación, la emisión monetaria y el gasto público.

¿Por qué estas prescripciones, al traducirse en la práctica, nutren una estructura de inconsistencias que las llevan al fracaso? Hay varios motivos, entre los cuales podemos destacar los siguientes: por una parte, aumenta la desigualdad social a límites intolerables para la dignidad humana; por la otra, se establecen impedimentos sustanciales al crecimiento y desarrollo del país.

Desigualdad social

Si no hay igualdad de oportunidades y derechos, se fortalecen las condiciones de desigualdad social y económica. De esta manera, se incrementa la desocupación, el hambre y el abandono de personas. El ataque al Estado asistencial no es ingenuo sino deliberado: se debilitan y destruyen las conexiones primordiales del tejido social.

En consecuencia, los hijos de estos “ciudadanos descartables e indeseables” no podrán competir con los hijos de “los patroncitos” porque no se alimentarán adecuadamente, no tendrán buena atención médica, no podrán aprovechar sus capacidades para educarse. En rigor, los hospitales, escuelas, colegios y universidades públicas sufrirán el deterioro en sus instalaciones, equipamiento, y remuneraciones a su personal. Por lo tanto, se obliteran los mecanismos de la movilidad social ascendente.

Desarrollo y crecimiento

Cuando un país crece de manera sustentable produce mercaderías y servicios, al tiempo que asegura el mantenimiento, la innovación y expansión tanto de su capital fijo instalado como de sus activos intangibles.

Cuando un país se desarrolla de manera sustentable, aumenta la dotación y disponibilidad de opciones equitativas para la salud y educación públicas, transporte y turismo, entretenimiento, cooperación comunitaria, el sistema de seguridad social, la infraestructura en servicios urbanos y unidades familiares. En una palabra, capital social y calidad de vida.

Mientras que el gobierno actual ha puesto la bandera de remate para buena parte de los recursos del país, su política permisiva abre la puerta para que la élite económica exhiba sus peores aptitudes: la del buitre, el señor feudal, y el enfermo de codicia.

El contrapunto popular

En dramático contraste, un movimiento nacional y popular defiende el bien común y la equidad distributiva, al tiempo que el Estado y sus instituciones establecen las reglas de juego, pero también controlan y castigan. En numerosos países el Estado es un empresario eficiente y eficaz, que arbitra para fortalecer mercados sociales y desmontar la jungla de las multinacionales, los bancos y empresarios locales.

Un movimiento nacional y popular entiende que sin crecimiento y desarrollo no hay independencia ni soberanía. Tampoco seguridad social para ayudar a los desempleados, enfermos, discapacitados, jubilados, pensionados y minorías protegidas por la Constitución Nacional. Es dentro de esta matriz humanista que el Estado dice “presente”, porque asume principios y valores solidarios.

*Doctor en Administración (UBA), escritor y analista político.