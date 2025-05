TODAS LAS FUERZAS 6 puntos

(Argentina/Perú, 2025)

Dirección y guion: Luciana Piantanida.

Duración: 70 minutos.

Intérpretes: Celia Santos, Silvina Sabater, Andrea Garrote, Sandra Chávez Ordoñez, Sadhit Cruzado Crispin.

Estreno en Cine Gaumont y Espacios INCAA.

Por una vez, el plano aéreo está justificado: el vuelo rasante del dron por las calles y plazas del barrio del Once, que termina en el interior de un cuarto de hotel, es indisoluble del punto de vista de una paloma. No todas las cosas extrañas que ocurren en Todas las fuerzas, segundo largometraje de Luciana Piantanida luego de Los ausentes, se justifican de la misma manera, pero ni falta que hace. Como ocurría en su ópera prima, aunque ahora eso se da aún con más fuerza, lo fantástico comienza a permear la realidad ante los ojos del espectador, aunque a priori los pliegues del relato parece acomodarse en el marco de un realismo social sumamente familiar. Marlene, inmigrante de un país vecino, cuida a una anciana con dificultades para moverse. El trabajo es cama adentro, con lo cual el contacto con el exterior debería reducirse a hacer las compras, conseguir algunos medicamentos en la farmacia y poco más. Pero Marlene, cuando la mujer se duerme frente al televisor –con el riesgo de incurrir en una ausencia importante durante algún acontecimiento imprevisto–, sale todas las noches.

Las salidas no son precisamente lúdicas: una amiga, extranjera como ella, hace varias semanas que no da señales de vida, y los paseos nocturnos no tienen otra razón de ser que la búsqueda de algún dato que pueda ayudarla a encontrar su paradero. Marlene consulta con varias ex colegas que pudieron haberla visto e incluso se mete en la boca del lobo cuando el dueño de un bar la amenaza indirectamente. De a poco va quedando claro que algo turbio –un negocio ilegal, quizás– tuvo algo que ver con la desaparición. Finalizada la pesquisa, el regreso a la casa de la patrona, que siempre requiere que se la bañe y se le cocine. El guion de la propia Piantanida introduce sin demoras un elemento fuera de este mundo: Marlene puede volar, literalmente, como esas palomas que de a poco están invadiendo el jardincito de la casa. De hecho, tanto ella como las otras mujeres migrantes –bolivianas, peruanas, venezolanas, paraguayas– poseen alguna clase de poder especial, ya sea la posibilidad de comunicarse con los animales, la telequinesis o la habilidad para atravesar puertas y paredes.

Son esas fuerzas a las que parece remitir el título y que, en el desarrollo de la historia, parecen encarnar en una suerte de cofradía secreta, oculta a los ojos del resto de los habitantes de la ciudad. Todas las fuerzas es una película extraña, misteriosa, con un gran trabajo de fotografía nocturna de Gustavo Schiaffino, que utiliza la excusa de los géneros cinematográficos –el fantástico, el relato detectivesco, el policial, incluso el coqueteo con el film superheroico– sin casarse con ninguno de ellos. A fin de cuentas, lo que más parece interesarle a la realizadora son esas mujeres que todos los días podemos ver aplicadas a diversos trabajos y oficios, sin llegar conocer de ellas más que esa superficie laboriosa.