Las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires se celebran este domingo 18 de mayo para renovar 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña. Está programado que las mesas de votación abran a las 8 de la mañana y cierren a las 18. Una vez finalizado ese plazo, no se podrá votar. De esta manera, los electores deberán definir en qué momento de la jornada ir a sufragar ¿Cuál es la mejor hora para ir a votar?

Si bien no existe un determinado horario en el cual esté asegurada la poca concurrencia de los votantes, las autoridades electorales recomiendan acercarse en horas de la mañana para evitar cualquier contratiempo en el cierre de las mesas.



En las elecciones 2023 se registraron demoras en algunos establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires debido a la implementación del Sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

El sistema BUE permite seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir una boleta propia.





Anteriormente, en las primarias 2021, en algunos centros de votación de la Ciudad de Buenos Aires se registraron demoras en el cierre del comicio debido a los cumplimientos de los protocolos sanitarios que se aplicaron en cada establecimiento por la pandemia de covid-19.

En ese momento, el entonces subdirector de la CNE, Gustavo Mason, indicó que en caso de tener la posibilidad de optar, el mejor momento para votar es entre las 15 y las 16, ya que en ese horario "se acumula la menor cantidad de ciudadanos en los centros de votación" puesto que "ya pasó la horda electoral de la mañana y ya pasó el mediodía".

Después de las 16, las escuelas vuelven a llenarse porque asisten quienes pretenden votar sobre el final del proceso electoral, y esa situación puede causar una aglomeración que retrase los tiempos.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de CABA?

El artículo 26 del Código Electoral de la Ciudad establece que aquellos que no tengan justificativo o no hayan abonado la multa correspondiente no podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos públicos de la Ciudad ni acceder a cargos públicos locales durante 3 años contados a partir de la fecha de la elección.

Una vez finalizado el acto electoral, comienza el escrutinio, que será realizado únicamente por las Autoridades de Mesa.





Además, en el artículo 259 se aclara que "el/la elector/a que dejare injustificadamente de emitir su voto será sancionado/a con multa de cien (100) a trescientas (300) Unidades Fijas —en la actualidad cada UF es de $731,62— o uno (1) a tres (3) días de trabajo de utilidad pública".

Según el último registro están habilitados para sufragar 2.526.676 de ciudadanos empadronados. Podrán hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.



