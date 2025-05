La rivalidad histórica que define muchos conflictos en el universo DC es la que enfrenta a Superman y Lex Luthor. Desde su creación por Jerry Siegel y Joe Shuster, Luthor evolucionó de posible aliado a archienemigo, una relación que ha cambiado con los años y ahora es parte esencial del nuevo guion de Superman de James Gunn. Al analizar este enfrentamiento, se observan detalles que van más allá del odio superficial, revelando una rivalidad profunda alimentada por tragedias personales y diferencias irreconciliables.

Los orígenes de la enemistad

Superman y Lex Luthor, en sus inicios, mantuvieron una relación que algunos califican como amistosa, basada en intereses comunes en Smallville. Sin embargo, todo cambió tras un accidente en el laboratorio de Lex, donde perdió todo su cabello. Luthor culpó a Superboy de una intervención fallida que provocó el incidente, lo que marcó el inicio de su sed de venganza y una escalada de hostilidad que persiste hasta hoy. Más tarde, Luthor descubrió que Superman se escondía tras la identidad de Clark Kent, lo que intensificó su envidia y resentimiento.

Intereses en conflicto

Con el tiempo, las razones de la antipatía de Luthor hacia Superman se diversificaron. Luthor argumenta que los humanos no deben depender de seres sobrehumanos para su salvación. Para él, Superman encarna un peligro que amenaza la autonomía humana. Además, el empresario no oculta su celos ante la popularidad del kryptoniano, deseando la admiración y el respeto que el héroe recibe. Para Luthor, este conflicto no es solo una lucha de fuerzas, sino una batalla por el reconocimiento y la validación personal.

Alianzas temporales

Aunque los choques entre estos dos titanes son épicos, la historia incluye momentos peculiares en los que unen fuerzas. Durante los cómics de Los Nuevos 52, bajo la identidad de Super Lex, Luthor colabora con Superman para enfrentar amenazas alienígenas. Pese a sus diferencias, la supervivencia de la humanidad impulsa esta alianza temporal. No obstante, la reconciliación nunca es permanente, ya que la desesperación y los celos de Luthor siempre lo llevan de vuelta al camino de la rivalidad.

La nueva película Superman, dirigida por James Gunn, retoma estos elementos clave, presentando a un Luthor que combina una mente brillante con un corazón dividido. Interpretado por Nicholas Hoult, este Lex Luthor promete una versión renovada, que explorará viejas heridas desde una perspectiva actual. Gunn busca construir una narrativa innovadora, centrada no solo en los poderes sobrehumanos, sino en el dilema eterno entre amistad y enemistad, héroe y villano, lo que podría redefinir la dinámica entre ambos personajes.