El Foro Nacional de Guías de Turismo impulsó un proyecto de ley para que sea tratado en Diputados, ante el avance del gobierno nacional hacia la desregulación de la actividad, lo cual perjudica fuentes laborales, seguridad y cuidado de los parques nacionales de todo el país. Este jueves, miembros del Foro Nacional de Guías de Turismo participaron de la presentación de dicho proyecto con el apoyo de los diputados Ana Maria Ianni –representante de Santa Cruz y autora del proyecto--, la riojana Gabriela Pedralli --Presidenta de la Comisión de Turismo-- y el formoseño Ramiro Fernández Patri, todos del bloque de Unión por la Patria, quienes colaboraron en la elaboración de los artículos. Se trata del Proyecto de Ley Nacional de Guías de Turismo, cuyo espíritu es la jerarquización de la profesión, la no precarización laboral y el respeto hacia los guías locales en cada destino. La iniciativa tiene la adhesión de 25 diputados nacionales de distintos bloques.

Malvina Gómez --administradora del Foro Nacional de Guías de Turismo-- explicó a Página/12 que entre los aspectos más relevantes están la obligatoriedad de contar con guías profesionales registrados para todos los grupos de turistas en el territorio nacional, la creación del RENAGUIT (Registro Nacional de Guías de Turismo) dependiente de la Subsecretaria de Turismo de la Nación, la exigencia de título terciario o universitario homologado como requisito para ejercer la actividad, y un régimen de sanciones a profesionales que incumplan la ley que incluye apercibimientos, multas, suspensiones e inhabilitaciones.

Los artículos

El texto del proyecto incluye un artículo contemplando a los guías de turismo de parques nacionales, estableciendo que todo grupo de visitantes que ingrese a las áreas protegidas deben hacerlo obligatoriamente acompañados con un guía inscripto en el RENAGUIT y en la Administración de Parques Nacionales. Este punto es crucial ya que en el ámbito de los guías de turismo, generó gran preocupación la desregulación de parques nacionales mediante las resoluciones presidenciales 61 y 62 que desprotegen la fuente laboral y la actividad de los guías, permitiendo que los grupos de turistas ingresen sin los mismos. El proyecto lleva el número de expediente 2288-D-2025 y es resultado de un largo recorrido conjunto con asociaciones de guías provinciales y municipales de todo el país, y de guías independientes

Rocío Gómez, miembro de la Asociación de Guías de Santa Cruz contó a Página/12 su mirada desde el Parque Nacional Los Glaciares: “aquí tenemos muchas excursiones y yo trabajo en diez diferentes, que incluyen navegaciones, caminatas y buses… vamos a buscar a los pasajeros al hotel. Para llevarlos a conocer el glaciar Perito Moreno, eso empieza con la compra de la excursión a una agencia y nos contactan con mucha antelación, a veces. Uno tiene que levantarse temprano, armar la mochila, el botiquín de primeros auxilios, la radio –en muchos lugares no hay teléfono-- y los mapas, carpetas con fotos de flora, fauna y pueblos originarios. Les hablo de todo esto, de los diferentes y retrocesos de glaciares. Cuando ya estamos cerca del glaciar, cambio la temática por la geología, la geografía, y la glaciología. Cuando entramos al parque les doy las indicaciones de seguridad, explico por qué es un área protegida y las reglas básicas para seguir conservándola. La primera es que toda la basura que uno genere, tiene que volver al Calafate porque no hay cestos de basura, ya que serían usados por la fauna para comer. Luego explico dónde no se puede fumar por el riesgo de incendios y que no se puede alimentar a la fauna: mucha gente se acerca a las aves y zorros a darles de comer. Y les explicamos y controlamos que no se pueden llevar ningún suvenir de la naturaleza. Hay gente que traspasa las barandas y hay que decirles que no lo hagan porque es peligroso. Además, ahora sacaron la ambulancia que había en el parque. Nosotros estamos todo el tiempo cuidando, junto con los guardaparques y tenemos conexión de radio ante cualquier emergencia. También hay gente que tira basura. Y aunque no es nuestra función, ayudamos al que vino sola y necesita saber algo”. Todo esto es una parte del valioso y muy necesario papel del guía en parque gigantesco donde suele ir mucha gente y se pueden correr riesgos, además del daño a la naturaleza que el habitante de la gran ciudad suele desconocer”.

El pase a comisiones

El proyecto de ley ya entró por mesa de entradas el miércoles y este jueves se analizó en la Direccion General de Comisiones: ésta lo derivó a las comisiones de Turismo y luego Recursos Naturales. Ahora comienza para las asociaciones de guías el trabajo de concientización de los diputados, la mayoría de los cuales acaso no conozca en detalle la trastienda del funcionamiento del turismo con un perfil de conservación de la naturaleza y educativo, además de seguro para los viajeros.

A fine de marzo de este año, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró: “el modelo del ‘Estado presente’ fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales en espacios inaccesibles para la mayoría, como si ya no nos pertenecieran… …Un verdadero atentado a la racionalidad y una catástrofe para el turismo en el país”. Este fue el comienzo de una avanzada irracional y negacionista de la necesidad de cuidar la naturaleza, que va en contra de los avances y consensos más básicos con que se maneja la industria del turismo a nivel mundial, orientada nada menos que al cuidado de su principal fuente económica.