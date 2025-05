"La primera mentira que dicen es que somos ensambladoras", dijo el secretario general de la UOM Ushuaia, Héctor Tapia, tras la defensa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger de la quita de aranceles para la importación de celulares.

El dirigente sindical cuestionó la versión del funcionario nacional y autor de la Ley de Bases, quien durante una entrevista televisiva este jueves aseguró que la apertura de importaciones bajará los costos de los productos electrónicos y generará trabajo. "Lo estuve escuchando y no merece ni el mínimo respeto", apuntó Tapia. "Me gustaría saber cómo esto va a generar más trabajo", se preguntó.

"En 2017, el señor (Mauricio) Macri dijo lo mismo, nosotros teníamos 1700 trabajadores fabricando computadoras en distintas plantas de Tierra del Fuego. Con eso, con la idea de que las computadoras iban a pasar a valer el 50 o el 100 por ciento más baratas y que cada hogar iba a tener una computadora para cada uno, le sacaron los aranceles, vinieron de China y se perdieron casi 5000 puestos de trabajo que había", recordó Tapia en diálogo con la 750.

No sólo se perdieron miles de puestos de trabajo y la producción local, que fueron reemplazadas por computadoras extranjeras, sino que los precios nunca bajaron. "Capaz que fue un problema de nosotros o del gobierno de la provincia, que nunca pudimos explicar cuál es el régimen industrial que nosotros tenemos", reflexionó el secretario general de la UOM.

La acusación de que "son simplemente ensambladoras" molesta a los trabajadores de la provincia y consideran que el ministro Sturzenegger aprovecha el desconocimiento sobre su trabajo para profundizar su programa de desregulación económica y, en última instancia, reemplazar la producción local por artículos chinos.

"Acá un aire acondicionado lleva metros de caño de bronce, los caños vienen en rollo de 500 kilos, los tenés que cortar, doblar, soldarlos y lo mismo pasa con las plaquetas de televisión, que vienen peladas, de ahí las tenés que meter en inserciones automáticas, manuales, en soldaduras, lo único que no hacemos nosotros son los insumos. Algunos vienen del continente y otros de China", desarrolló Tapia en En el ojo de la tormenta.

También se refirió a las acusaciones de que los productos electrónicos son muy caros. En general, se hacen a partir de la comparación con los precios que los países limítrofes tienen de algunos artículos en particular. "Los celulares de la manzanita salen 2.500.000 pesos, vas afuera y conseguís uno en 900 dólares. Nosotros no fabricamos esos celulares, vienen de afuera, no hay fábricas en Argentina, ¿por qué salen eso? No es culpa de nosotros, es culpa de los formadores de precios que hacen eso. Nosotros hacemos los de Samsung, los de Motorola y los de Nokia", dijo el titular de la UOM Ushuaia.

Los trabajadores de Río Grande y Ushuaia, las localidades más afectadas por la apertura de importaciones, decidieron ir al paro por tiempo indeterminado en asamblea.

Seguí leyendo: