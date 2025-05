Un cuadro de Piet Mondrian que perteneció al fallecido fundador de las librerías Barnes & Noble, Leonard Riggio, recaudó 47,5 millones de dolares en una subasta de Christie's en New York. Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue era una de las más destacadas, pero se vendió por debajo del mínimo, igual que un cuadro de Claude Monet de su serie Peupliers, por casi 43 millones. Un cuadro de Mark Rothko llegó a casi 38 millones, y uno de René Magritte, de la serie L'empire des lumières, obtugvo casi 35.