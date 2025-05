El abogado y analista de mercado Carlos Maslatón se refirió este domingo por la 750 al inicio de la jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires y puso la lupa sobre un tema que consideró clave: la participación.



Lo hizo después de ser consultado sobre si, pasadas las 11 de la mañana, ya había ido a votar: “La respuesta es afirmativa, he sufragado. Hay alguna cosa hoy, después de tanta lluvia. La cantidad de gente que votó es más baja de lo que uno habría pensado”.

Fiel a su estilo, puso los números sobre la mesa: “Hay más o menos 30 votos por mesa. Las mesas son más o menos de 340 empadronados. Yo hubiera pensado en 45 votos. Pero me da que no vamos a llegar al 77 por ciento (de participación) que sería lo deseable, sino que vamos a estar más cerca del 70 por ciento”.

En este sentido, afirmó, la sociedad parece no estar completamente al tanto de lo que ocurre a nivel electoral: “La gente no entiende nada de estas discusiones. Por lo menos 40 por ciento no entiende qué se está peleando”.

Además, sostuvo, “hay cansancio por la guerra electoral”. “Yo me encontré con gente que ni sabía que había un comicio hoy”, afirmó a la par que consideró que se debe ir hacia un esquema de voto voluntario y no obligatorio.

En clave analítica, agregó una posible lectura: “Yo creo que hay un desinterés importante. Todo esto que se habló en las últimas horas con el gobierno armándole un video a Macri, nunca habíamos visto esto”.

“¿Cómo crees que cae esto en la gente? La gente piensa que estos están pelotudeando. Y esto tiene consecuencias negativas sobre la participación popular. Esto es piantavotos en el sentido de la participación electoral”, dijo, finalmente, con tono de queja.