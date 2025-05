La Federación de docentes universitarios Conadu Histórica realizará un paro nacional este lunes y martes para exigir paritarias y aumento salarial. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los aumentos salariales que recibieron los docentes promediaron entre el 68 por ciento y el 86, según el cargo, frente a una inflación acumulada de 205. Además, todos los gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharán el 22 de mayo de Plaza Houssay al Palacio Pizzurno.

La movilización será en el marco de la semana de protesta con acciones de visibilización y de cara a una nueva marcha de carácter federal, cuya fecha no está resuleta. "Recuperación salarial, Paritarias ya, Cumplimiento de convenios, Más becas y de mayor monto, Presupuesto para ciencia y Ley de Financiamiento Universitario", son los pedidos de las representaciones gremiales y estudiantiles FUBA, APUBA, ADUBA y FEDUBA. Por su pate, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) concretará el paro de 48 horas.

Según informó ese gremio, la docencia de las universidades recibió en enero un aumento de 1,5%, frente a una inflación de 2,2%; 1,2% en febrero, frente a una de 2,4%; 1,3% en marzo frente a una de 3,7% y el último aumento en abril de 1,3% frente a una inflación de 2,8%. Calculan que desde diciembre de 2023 a la actualidad, los docentes perdieron cinco salarios y medio.

“Estamos con una pérdida salarial record, que se profundiza mes a mes con aumentos dictados unilateralmente por el gobierno que desconoce la negociación paritaria y siempre por debajo de la inflación”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD UBA afirmó que la medida "no sólo es en defensa de los salarios sino también de la universidad pública, que sin docentes y no docentes no puede funcionar”.