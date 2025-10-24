En las efemérides del 24 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1929. El crack de Wall Street

Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York. La caída estrepitosa de la bolsa neoyorquina es el hecho que da inicio a la gran crisis económica de los años 30. El crack del 29 afectará a la economía de todo el mundo y será clave para el auge de las teorías keynesianas, en un mundo que en medio del descalabro económico verá el ascenso del nazismo.

1931. Condenan a Al Capone

Al Capone es condenado en los Estados Unidos a once años de cárcel y 50 mil dólares de multa. Lo habían hallado culpable una semana antes. El más importante jefe de la mafia va a prisión, pero no por sus actividades delictivas, sino por no pagar impuestos. El responsable de su caída es un agente del Tesoro, Eliot Ness, que lidera un grupo famoso por no ceder a sobornos de la mafia: “Los intocables”.

1942. Nace Fernando Vallejo

Nace en Medellín el escritor colombiano Fernando Vallejo, uno de los más destacados de las últimas décadas en la literatura latinoamericana. Es autor de novelas como La Virgen de los sicarios (1994) y El desbarrancadero (2001), que le valió el Premio Rómulo Gallegos. También publicó, en 2007, el ensayo La puta de Babilonia, una diatriba contra la Iglesia Católica.

1985. Argentinos Jrs. gana la Libertadores

En Asunción, Argentinos Juniors vence al América de Cali 5-4 por penales tras haber igualado 1 a 1 en el partido desempate de la final de la Copa Libertadores de América. El conjunto de La Paternal alza su primer trofeo internacional.

1999. El triunfo de De la Rúa

Fernando de la Rúa se impone con el 48 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales. El candidato de la Alianza le saca diez puntos a Eduardo Duhalde. Es el fin de diez años y medio de gobierno peronista encabezado por Carlos Menem. La victoria del candidato de origen radical marca la llegada al poder del primer gobierno de coalición de la historia argentina. La UCR y el Frepaso gobernarán la Nación mientras el peronismo retiene ese 24 de octubre la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Carlos Ruckauf.

2016. Fallece Jorge Batlle

Un día antes de cumplir 89 años, en Montevideo muere Jorge Batlle, presidente de Uruguay entre 2000 y 2005. Descendiente de una familia tradicional que fue determinante en la historia del país en el último siglo y medio y en el Partido Colorado, Batlle gobernó Uruguay en medio de una dura crisis económica. A la fecha es el último presidente colorado y, desde su salida del gobierno, su partido es tercera fuerza detrás del Frente Amplio y el Partido Nacional. En 2002 dijo en una entrevista televisiva que los argentinos son "una manga de ladrones del primero hasta el último” y debió disculparse públicamente.

2019. Retiran los restos de Franco del Valle de los Caídos

Después de casi 44 años en el mausoleo del Valle de los Caídos, y pese a la oposición de grupos de derecha, los restos de Francisco Franco son exhumados. El ataúd del dictador español es llevado al cementerio de El Pardo, en Madrid. La familia Franco también se expresa en contra de la medida que impulsa el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

2023. Muere Ricardo Iorio

A los 61 años fallece Ricardo Iorio, el principal referente del metal en la Argentina. Nacido en Ciudadela, se crió en Caseros y encabezó V8, Hermética y Almafuerte. También tuvo una carrera solista. En sus últimos años escandalizó por sus posiciones de extrema derecha.

Además, es el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, el Día de las Naciones Unidas y el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo; y en la Argentina se celebran el Día del Diseñador Gráfico y el Día de la Astronomía.