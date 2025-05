El universo de The Last of Us, tanto en los videojuegos como en la adaptación televisiva, ha transformado por completo el concepto tradicional de zombie al presentar a los infectados por el hongo Cordyceps. Estas criaturas, lejos de ser simples muertos vivientes, atraviesan un proceso de transformación perturbador que las convierte en una amenaza constante para los protagonistas y su entorno. La historia se centra en una pandemia global que genera diversas fases de infección, cada una más escalofriante que la previa.

Corredores: La etapa inicial de la infección

Los Corredores representan la primera fase del contagio. Son humanos que han estado bajo el control del Cordyceps durante horas o días, lo que se refleja en su apariencia aún reconocible. Sin embargo, su agresividad y velocidad los vuelven extremadamente peligrosos. En The Last of Us, suelen atacar en grupos numerosos, lo que aumenta el riesgo para los personajes.

Acechadores: Amenazas en las sombras

Después de semanas o hasta un año de infección, surgen los Acechadores. Estos infectados desarrollan la capacidad de camuflarse en el ambiente y acechar sigilosamente a sus víctimas. Su tendencia a tender emboscadas y su paciencia los convierten en adversarios estratégicamente complejos, obligando a los protagonistas a mantenerse en alerta constante.

Chasqueadores: El terror auditivo

Los Chasqueadores, posiblemente los más icónicos de la franquicia, son resultado de años de evolución del hongo. Aunque quedan ciegos, emplean la ecolocalización para cazar, emitiendo un sonido característico que genera pánico. Su fuerza descomunal y su resistencia los posicionan como uno de los enemigos más temibles dentro de la narrativa.

Hinchados: Resistencia y fuerza bruta

Con el avance de la pandemia, los Hinchados emergen como infectados de etapa avanzada. Tras años de simbiosis con el Cordyceps, desarrollan una capa protectora que los hace casi invulnerables a ataques convencionales. Aunque su movilidad es reducida, su potencia destructiva queda clara en episodios como el quinto de la primera temporada, donde Joel enfrenta a uno de estos colosos.

Shamblers: Adaptación a entornos húmedos

Variante de los Hinchados, los Shamblers prosperan en ambientes húmedos y liberan esporas corrosivas que dañan a distancia. Esta habilidad introduce un desafío táctico adicional, ya que los personajes deben evitar tanto el contacto físico como la exposición a las nubes tóxicas.

Rey Rata: La cúspide de la infección

El Rey Rata simboliza el estadio más letal del Cordyceps. Compuesto por múltiples infectados fusionados, su enorme tamaño y capacidad de dividirse en entidades menores lo vuelven una amenaza sin igual. Aunque aún no aparece en la serie de HBO, su presencia en los juegos subraya el potencial catastrófico de la pandemia en este universo.

Impacto en la narrativa

La persistente amenaza de los infectados influye directamente en el desarrollo de los personajes y la trama de The Last of Us. La serie muestra cómo los supervivientes deben perfeccionar sus habilidades y adaptar su moralidad a un mundo cada vez más deshumanizado. Además, profundiza en dilemas éticos sobre la supervivencia y la naturaleza humana, temas que se intensifican ante la presencia de estas criaturas.