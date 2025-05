Atención: La nota contiene spoilers relacionados con el último episodio de The Last of Us

En el último episodio de The Last of Us, los espectadores profundizaron en la compleja relación entre Joel y Ellie, exponiendo las tensiones no resueltas entre ambos. Mediante una serie de flashbacks, el episodio explora su vínculo a lo largo de los años, culminando en una revelación devastadora que marcará sus destinos de forma irreversible.

Fragmentos del pasado: un viaje a través del tiempo

El episodio recorre momentos clave, desde Austin, Texas, en 1983, donde Joel promete proteger a su hermano Tommy de la severidad de su padre, hasta los recuerdos más recientes en la comunidad segura de Jackson, Wyoming.

La construcción de recuerdos: regalos y dudas

En cada cumpleaños, Joel se esfuerza por crear momentos memorables para Ellie: desde una guitarra ensamblada con dedicación hasta un viaje simulado al espacio en un museo abandonado. Estos gestos, cargados de afecto, reflejan una dinámica cercana a la de padre e hija.

Sin embargo, a medida que Ellie madura, surgen dudas sobre las explicaciones de Joel respecto a los eventos en Salt Lake City. Los momentos de conexión entre ambos comienzan a opacarse bajo la sospecha de secretos no revelados.

Ruptura y confrontación: el peso de la verdad

El clímax llega cuando Ellie, en su cumpleaños número 19, confronta a Joel por ocultarle lo ocurrido en Salt Lake City con las Luciérnagas. Al descubrir que Joel asesinó a Eugene, miembro de su comunidad, y evitó que este cumpliera su último deseo de ver a su esposa, las mentiras que sostenían su relación se vuelven insostenibles.

En un momento de vulnerabilidad, Joel admite haber eliminado a las Luciérnagas para salvarla, anulando la posibilidad de una cura y priorizando su supervivencia sobre la verdad. Esta confesión marca el fin de la relación que Ellie había construido con su figura paterna.

El legado de un vínculo fracturado

Con actuaciones destacadas de Pedro Pascal y Bella Ramsey, el episodio 6 examina la complejidad de las relaciones humanas en un mundo devastado. La dirección de Neil Druckmann equilibra el peso emocional con elementos narrativos pendientes, canalizando la tensión acumulada en la serie hacia un punto crítico.

Al acercarse el final de temporada, surgen preguntas inevitables: ¿Qué resta de la conexión entre Joel y Ellie? y ¿Cómo afectará su enfrentamiento con las Luciérnagas a su supervivencia futura?

The Last of Us continuará desarrollando estos conflictos en su próximo episodio, anticipando un desenlace que podría transformar su universo narrativo.