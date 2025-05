En otro gesto de una obsesión permanente con un modelo netamente importador, el Gobierno nacional facilitó la importación de alimentos y medicamentos de uso personal sin fines comerciales a través del sistema de courier y fijó las condiciones para la operación. La novedad, que se podrán traer productos sin pasar por los controles de ANMAT, que es el organismo encargado de darles validación de seguridad a las mercancías.

Vía la Disposición 3280 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la habilitación es para ingresar productos desde el exterior que sean compras individuales y no destinadas a una actividad comercial. Las condiciones son las siguientes: . * Hasta tres unidades de una misma especie por envío. * Cada paquete no debe superar los 50 kilos de peso. * El valor de la compra no puede exceder los US$3.000. * Se autoriza hasta un máximo de cinco envíos por persona por año calendario.

La disposición eliminó los trámites previos que exigía la ANMAT, como la autorización de ingreso de alimentos para uso personal, la constancia para alimentos de uso médico compasivo o los permisos para productos provenientes de donaciones internacionales. No obstante, los alimentos deben cumplir con lo establecido en el Código Alimentario Argentino. Según precisaron fuentes del Gobierno, la medida tendrá impacto en aquellas personas que necesitan alimentos médicos específicos que no se consiguen fácilmente en el país. Antes era necesaria una autorización de la ANMAT para comprarlos fuera del país.