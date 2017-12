No es precisamente habitual que un meme traiga consigo una lección de historia (o varias, en honor a la exactitud); menos aun cuando tiene por protagonista a la cantante y compositora Taylor Swift. Sin embargo, ¡sorpresa, sorpresa!, eso es exactamente lo que ha ocurrido los pasados días… Todo comenzó con el tuit de una muchacha anónima -evidente fan de T.S.- que preguntó en redes si existía una mina más ruda y pateatraseros que su artista preferida. Una pregunta retórica, realmente, acompañada por una pic de la música en su clip sensación Look What You Made Me Do. Curiosamente, internet no se quedó en el molde: levantó el guante y quiso demostrarle a la chicuela que ciertamente han habido mujeres que patearon el tablero de las convenciones con tanto talento como coraje y actitud. Y así, sin quitarle honores a la Swift (que además de lanzar flor de disco este año -Reputation-, inició acciones legales contra un hombre que la había acosado, y ganó), empezó la avalancha de respuestas al tuit primero, con varios miles de mensajes sugiriendo heroínas de las más variadas áreas: desde piratas y arqueólogas hasta escritoras y anarquistas.

Hete aquí algunas de las sucintas biografías compartidas por ¡cantidad! de tuiterxs -que devinieron inesperado fenómeno viral-, amén de conmemorar a notables mujeres. “Nzinga (1583-1663), reina de Ndongo y Matamba, en el sudoeste africano, es especialmente recordada por su resistencia frente a los portugueses y por liberar a su pueblo de la esclavitud”. “Lyudmila Pavlichenko, francotiradora rusa que mató a más de 300 nazis, incluidos docenas de oficiales. Cuando en una gira por los Estados Unidos, se le preguntó cuántos hombres había asesinado, respondió: ‘Ningún hombre, solo fascistas’. Woody Guthrie escribió una canción sobre ella”. “Sarla Thakral fue la primera mujer india en volar un avión. Consiguió su licencia como aviadora en 1936 a los 21 años, y a esa edad voló sola”. “James Miranda Barry (1789-1865) vestía como hombre para poder ejercer como doctora, y vivió toda su vida como médico varón, realizando una de las primeras cesáreas en la que la embarazada sobrevivió”. “Nellie Bly (1864-1922), periodista pionera que se infiltró en un psiquiátrico de mujeres en la isla Blackwell y expuso sus abusos; luego batió el récord dando la vuelta al mundo en 72 días”. Etcétera, etcétera, etcétera.

La cifra

36.1 por ciento de las mujeres de población urbana son pobres, mientras que ese factor afecta a un 29,7 por ciento de los hombres. La indigencia alcanza al 7 por ciento de mujeres contra un 5,5 por ciento de hombres, pero la mayor pobreza e indigencia afecta a lxs menores de 14 años: el 48,4 por ciento vive en hogares pobres, que no pueden acceder a alimentación ni servicios básicos. Los datos surgen del último informe del Observatorio Social de la UCA correspondiente al tercer trimestre del año. “Se sumaron 1,5 millones de nuevos pobres, en los últimos dos años”, susurran. “Y de 2015 a 2017, nuestras asambleas debieron abrir 45 nuevos merenderos”, gritamos. “Hay 13,5 millones de personas hundidas bajo la línea de la pobreza”, profesan. “Y no sólo nos cancelaron la entrega de alimentos frescos: nos están negando la leche”, protestamos. “Al 32,9 % de la población, no le alcanza el dinero”, rezan. “Y en muchos de nuestros comedores se han cuadruplicado las bocas”, advertimos.” El texto es parte de “De los pies hasta la UCA”, un “complemento territorial” que publicó La Garganta Poderosa.