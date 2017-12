* Números: Claudia Piñeiro @claudiapineiro

Para los que exigen números exactos: 126. 126 bebés robados por la dictadura y recuperados por las @abuelasdifusion. El número total de bebés robados no lo tenemos, pero 126 es un número exacto y tremendo q desgarra. Hay que ser muy hijo de puta para robar bebés, entre otras cosas.

* Hombres de familia: charo lópez @charolopez

Todos los violadores abusadores y pedófilos tienen familia. “Hombre de familia” no neutraliza denuncia.

* Hombres de arte: Artizar Badass @Gladiadora_777

Se dice “separar a un autor de su obra” porque “financiar a maltratadores, violadores y a opresores” queda mal.

* Taxi boys: ihuel @lihuelunar

Le acabo de mandar la ubicación tiempo real a mi marido porque no me gusta el taxista.

A los tipos no les pasa. Se llama patriarcado.

* Lesbofobia a la mesa: sofø @softsofo

Mi hermano está saliendo con una chica hace 3 meses, mi mamá hoy la invitó a casa. Yo salgo con mi novia hace un año y medio y mi mamá todavía no acepta que me gusta una chica. Pero claro, lo homofobia no existe.

* El día no llega solo: HelpArgentina @HelpArgentina

Llegará el día que no tengamos que hablar de equidad de género porque será una realidad. #W20 @gabimichetti

* Piden igualdad, mientras hablan para ellos solos: esteban rafele @estebanrafele

“Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”, dice Macri al inaugurar el foro de negocios de MC11... rodeado de hombres.

* Miti y miti: MiOtroYo @alozoirdoorev

La mitad de las cosas que hacemos las hacemos para que nos quieran y la otra mitad para protegernos de ese amor.