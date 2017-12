"La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) tiene que parar", sostuvo la diputada Elisa Carrió respecto del operativo represivo de Gendarmería y Policía Federal montado alrededor del Congreso, pero acusó a los diputados de la oposición agredidos por las fuerzas de seguridad de "atropellar a la Gendarmería". "Si vos vas a buscar a los gendarmes, los va a tener", afirmó Carrió, quien le recomendó a Bullrich que "no hacer tanta ostentación de la fuerza" y sugirió: "Podés poner sin uniforme".

En una breve ronda de prensa con los periodistas acreditados en el Congreso, Carrió aseguró que pidió levantar la sesión en acuerdo con el resto de los bloques de Cambiemos e hizo trascender la supuesta firma de un decreto presencial para cubrir "el bache" de cinco meses de actualización del haber jubilatorio que se registraría en caso aprobarse la reforma previsional oficial.

"Cuando pedí todos los informes, el Presidente iba a solucionarlo por un decreto o por una ley complementaria. Con ese compromiso yo dí el sí", reveló Carrió al reconocer las negociaciones que el lunes pasado la hicieron cambiar de opinión y determinaron su apoyo a la iniciativa oficial, aunque hasta el momento en que se levantó la frustrada sesión de este mediodía ningún funcionario había adelantado nada al respecto.

En cuanto al futuro de la reforma previsional, Carrió minimizó que el oficialismo no haya logrado quórum y confió que "si no es ahora será en febrero, todo pasa". "Yo salí a defender al Gobierno aunque no estaba de acuerdo, porque acá hay una conspiración porque no ganaron en las urnas", repitió la diputada, quien descartó que la crisis de hoy pudiera "terminar como en 2001" y negó que el eventual rechazo del Congreso a la iniciativa oficial pudiera provocar una crisis económica.