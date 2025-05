El ministro de Defensa, Luis Petri, tuvo ayer una jornada dedicada a explicar los alcances de la Operación Roca en la frontera. Primero, en medio de un aparatoso operativo de seguridad, participó de la primera reunión de articulación y análisis para la ejecución de esta Operación en la provincia de Salta y después hizo lo propio en la sede de La Libertad Avanza.

Según informaron el gobierno de Salta y el mismo ministro de Defensa, la reunión de la mesa dejó dos datos destacados: que la presencia de los militares se circunscribirá a "lugares inhóspitos de la frontera norte" y que la ejecución propiamente dicha comenzará recién dentro de un mes.

El gobierno salteño indicó que Petri expuso sobre la Operación Roca, su "capacidad operativa, desplazamiento territorial para la vigilancia con tecnología de punta y patrullaje aéreo en la zona".

Petri resaltó la importancia de la coordinación con Fuerzas de Seguridad y con todos los actores del Estado que tienen injerencia en el “éxito de la Operación a fin de contribuir en la lucha contra la criminalidad que atenta contra la seguridad nacional”.

“Son mesas de trabajo imprescindibles para coordinar las acciones entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Justicia, el gobierno provincial. Es clave porque la articulación y coordinación es lo que garantiza el éxito de esta operación militar que vamos a desplazar en la frontera norte”, dijo el ministro al hacer declaraciones al término de la reunión, realizada en el edificio céntrico de la Justicia Federal de Salta.

De la mesa también participó el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, quien también destacó el trabajo articulado con la Justicia y con el Ejecutivo Provincial, con lo que se incrementa, dijo, la capacidad operativa de seguridad en la frontera y es complementario con el desarrollo del Plan Güemes, de refuerzo del control en la zona de frontera.

En cuanto a la Operación Roca, el gobierno provincial indicó que está en la última etapa de adiestramiento y reconocimiento del lugar de acción, en el departamento San Martín. Que la Operación "contempla el despliegue de medios y de personal capacitado y equipado para operar en zonas inhóspitas, mientras que en los centros poblados estarán Gendarmería Nacional y la Policía Salta".

“Esperamos que no más de un mes comience a desplegarse este operativo", añadió por su parte Petri al hablar con la prensa. Precisó que en total "va a involucrar a 10 mil” efectivos, de los cuales “1.500 van a estar operativamente de manera efectiva en la frontera. Son tres regimientos y para nosotros es fundamental porque las fuerzas armadas van a estar en zonas inhóspitas”, sostuvo.

De la mesa también participó la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; los fiscales federales Carlos Amad, Eduardo Villalba y Ricardo Toranzos. También estuvieron autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las dificultades del Plan Güemes

El senador provincial Luis Altamirano (del departamento Santa Victoria, en la Puna) elevó ayer una voz discordante respecto del Plan Güemes, si bien aclaró que lo celebra.

El legislador aprovechó el momento de Manifestaciones para referirse a las dificultades (ya históricas) que atraviesan las personas que habitan en el pueblo de Los Toldos (comprendido en el departamento Santa Victoria). Por falta de caminos adecuados, deben recorrer territorio boliviano para llegar a centros urbanos más grandes, como Orán y la ciudad de Salta. Ocurre que con el Plan Güemes ahora deben soportar largas filas para pasar en uno y otro sentido.

El senador pidió al gobierno de Salta, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a los legisladores nacionales por Salta que aprueben facilidades de acceso para quienes residen en Los Toldos.

"Creo que todos nosotros nos meceremos vivir en un entorno seguro, pero también que sea accesible; sin embargo, los vecinos toldeños enfrentan una serie de situaciones muy difíciles”, dijo. Repasó que para comunicarse con el resto del territorio nacional, los toldeños deben ir hasta el puente internacional de La Mamora, ingresar al territorio boliviano y seguir hasta la ciudad de Bermejo, donde cruzan el río homónico para reingresar a la Argentina por Aguas Blancas.

Palavecino dijo que desde que se lleva a cabo el Plan Güemes, los pobladores de Los Toldos "tienen que hacer filas larguísimas en el paso fronterizo para llegar a Aguas Blancas y poder comprar en Orán o en Aguas Blancas”.

Por otro lado, se dan situaciones particulares, por ejemplo, contó, los partos no pueden atenderse en Los Toldos porque no hay infraestructura sanitaria para ello, por lo que las embarazadas tienen que viajar hasta Orán, con el inconveniente de que una vez que dan a luz no pueden regresar a su pueblo porque el niño o niña no “no tiene el DNI”.

“Creo que es importante tomar cartas en este asunto, porque si bien festejamos el Plan Güemes, también tenemos que ver a las personas de Los Toldos que transitan día a día ese paso fronterizo. Por esta razón propongo que se considere de hacer un permiso, una excepción de paso especial para los vecinos toldeños, esta medida no solamente va a facilitar el acceso y la movilidad de nuestros ciudadanos sino que también va a brindar tranquilidad” de que cuando tengan una urgencia o emergencia, puedan transitar con agilidad y no sufrir demoras en las largas filas, sostuvo Altamirano.