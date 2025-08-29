La coprotagonista de The Last of Us Bella Ramsey dijo que si a los fans del juego no les gusta la adaptación televisiva, “no tienen por qué verla” y simplemente “pueden jugar al juego de nuevo”. Basada en la exitosa franquicia de videojuegos del mismo nombre, el drama post-apocalíptico sigue una sociedad que colapsó tras una infección fúngica masiva que transformó a los huéspedes en criaturas parecidas a zombis. En la serie, Ramsey interpreta a Ellie, una joven que es inmune a la infección y podría ser la clave para una vacuna.

La primera temporada se estrenó en 2023 con aclamación crítica y de los seguidores del videojuego, pero la segunda recibió críticas por múltiples razones; los fans sentían que la apariencia juvenil de Ramsey no se adecuaba a la edad de su personaje debido al salto temporal; los homofóbicos se dedicaron a bombardear de críticas malas los sitios especializados por la relación romántica entre Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid), y describieron el final como “insípido” y un “desastre”.

En una aparición en el podcast The Awardist, Ramsey explicó que prefiere “mantenerse lo más alejada posible” de aquellos que desprecian la serie. “Porque de todos modos no hay nada que pueda hacer al respecto. La serie ya está publicada. No hay nada que se pueda cambiar o alterar. Así que realmente no hay punto en leer o ver nada”, dijo. “Las personas, por supuesto, tienen derecho a sus opiniones. Pero no afecta al programa, no afecta cómo continúa el programa ni a nada en ninguna manera. Son cosas muy separadas para mí. Así que no, simplemente no me involucro mucho”.

HBO ya confirmó una tercera temporada, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Y Ramsey sugirió que si a la gente no le gusta la serie, puede simplemente optar por no verla. “No tenés por qué verla. Si la odiás tanto, existe el juego. Simplemente podés jugar al juego de nuevo”, dijo. “Y si realmente deseás verla, espero que la disfrutes”.

De como similar a como sucede en el juego, se espera que la próxima temporada se enfoque en seguir a Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. En una conferencia de prensa en mayo de este año, Ramsey dijo que aún no había “visto guiones” pero creía que su personaje tendría un papel menor. “No he visto guiones, pero sí, lo espero. Creo que voy a estar ahí, pero no mucho. Hemos tenido conversaciones sobre eso. Tengo una idea aproximada de cómo va a ser, pero no puedo decirlo”.

Hablando en abril sobre el futuro del programa, el co-creador Craig Mazin aseguró a los fans que “no va a ir más allá del juego”. Los co-creadores de la serie, Neil Druckmann y Mazin, ya dijeron anteriormente que creen que será necesaria una cuarta temporada para completar la historia. “Simplemente lo diré así”, comentó a The Hollywood Reporter. “Así que si la gente está pensando, ‘Oh, estos tipos están planeando el viejo truco de la caza de dinero...’” Y agregó: “Básicamente estoy quemando una década de mi vida que se está reduciendo rápidamente para contar esta historia. Hacer el programa es muy difícil. Tiene que tener un final. Así que no voy a ir más allá”.