Llegó el tramo final de la campaña electoral de cara a las elecciones del domingo, y los distintos espacios están llevando a cabo sus últimas acciones electorales. Entre aplausos, abrazos y discursos que mezclaron reivindicaciones sindicales con un marcado sentido de pertenencia provincial, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer una reunión con representantes de gremios estatales y privados que expresaron su respaldo a su gestión y a los candidatos del frente Primero los Salteños para este 26 de octubre.

El encuentro se realizó en la sede de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), donde se congregaron más de una veintena de organizaciones sindicales, entre ellas Vialidad, Judiciales, UPCN, ADP, UOCRA, Comercio, UTA, Bancaria, Alimentación y ATE.

“Si yo reclamo federalismo a nivel nacional, lo tengo que practicar a nivel provincial y es lo que hacemos todos los días”, expresó Sáenz en el inicio de su discurso. “Queda mucho por hacer, pero a pesar de las dificultades económicas ya hemos realizado más de 2.500 obras en toda la provincia”, agregó, en una intervención que combinó balance de gestión, defensa de los derechos laborales y llamado a la unidad provincial frente a la crisis nacional.

El mandatario reivindicó además las políticas salariales y de reconocimiento laboral impulsadas desde su gobierno. Señaló que dieron "dignidad a empleados de Vialidad y a representantes del gremio de la salud", puesto que se reconoció su trabajo, mediante la mejora de sus salarios. "Apoyamos a los docentes, a pesar de la decisión nacional de quitarles el incentivo docente”, agregó.

Federalismo y dignidad laboral

Sáenz volvió a criticar al Gobierno nacional por lo que consideró una “falta de sensibilidad y de compromiso con el interior”. “Hoy vemos una Nación que abandona las obras, que deja de invertir en rutas y en infraestructura, y que gobierna sin tolerancia ni humanidad”, dijo.

“Les pido, por favor, que el 26 de octubre no se dejen engañar. No se elige presidente, se eligen salteños que vayan a pelear por los salteños”, concluyó Sáenz, en un tono más político, acompañado por los aplausos de dirigentes y trabajadores que coreaban su nombre.

Entre los presentes estuvieron los candidatos nacionales de Primero los Salteños: Flavia Royón, aspirante a senadora nacional, y Bernardo Biella, candidato a diputado nacional. Ambos fueron presentados por el gobernador como parte de “una generación que entiende el federalismo no como discurso, sino como acción concreta”.

Las voces

Los representantes sindicales coincidieron en destacar la apertura al diálogo del gobernador y su compromiso con los trabajadores. Fernando Mazone, de la Asociación Docente Provincial (ADP), subrayó que “el gobernador de Salta se hizo cargo del incentivo docente ante la falta de pago por parte de la Nación”, y recordó que la provincia fue una de las pocas que reclamó judicialmente por la restitución del fondo. “Eso muestra que no sólo se habla de federalismo, sino que se lo ejerce en defensa de los trabajadores”, afirmó.

En tanto, Arnaldo Abel Ramos, del Sindicato Único de Trabajadores (SUT), remarcó que “Sáenz siempre ha acompañado a los gremios como SUT, UPCN, Gastronómicos y el gremio de la salud”. Y añadió que anhelan una mirada federal que considere al norte del país, defendiendo lo que es favorable para la provincia. "Es importante cuidar nuestra soberanía como provincia y que seamos correspondidos con una mirada verdaderamente federal”, sostuvo.

El anfitrión del encuentro, Pablo López, secretario general de UTHGRA Salta, sostuvo: “la mayoría de los gremios acompañamos al gobernador porque su lucha tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores salteños”.

A su turno, Pedro Cruz, representante de Unión Tranviarios Automotor (UTA), valoró el compromiso del gobierno provincial con los trabajadores del transporte durante los últimos 15 años, y destacó los avances en materia de infraestructura vial y subsidios al sistema de transporte público. “Nuestros sueldos están al día, las condiciones de trabajo mejoraron y hay una gestión que pelea por los subsidios para que el sistema siga funcionando”, afirmó.

Un apoyo transversal

Durante el encuentro, los gremialistas coincidieron en respaldar “todos los proyectos que impulsa el gobierno provincial en favor del crecimiento de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de Salta y del Norte Grande”. También expresaron su apoyo a las candidaturas nacionales de Primero los Salteños, convencidos de que “serán la voz de la provincia y de los trabajadores en el Congreso de la Nación”.

La lista de gremios participantes fue amplia, ya que también estuvieron presentes representantes de Vialidad, Judiciales, UPCN, Alimentación, UOCRA, Comercio, ATE, Gráficos, Bancaria, Ceramistas, Motoqueros, AFIP, Soeme, Amet, Vivienda, Sadop, Simusa, Atsa, IPV, Enfermeros, Apots y Sutiaga.

En el cierre Sáenz volvió a agradecer el respaldo de las organizaciones y planteó un horizonte común: “Defender los derechos de los trabajadores es defender Salta. Y eso es lo que nos une, más allá de las diferencias políticas o sindicales”.

Acto en Tartagal

El gobernador estuvo también ayer en Tartagal donde participó de una multitudinaria caminata y acto, acompañados por el intendente de esa ciudad, Franco Hérnandez Berni, los candidatos a senadores nacionales Flavia Royón, Ignacio Jarsún y Oriana Nevora, y la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés.





Sáenz pidió plasmar los colores del poncho salteño en las urnas “es el único que nos cobija y abriga siempre. El poncho en el corazón, el poncho en las urnas, el poncho para Salta y el norte argentino”, expresó.

“Debo ser el gobernador que más recorrió el departamento San Martín y me cansé de ver carteles de obras que no se hicieron y que les mintieron, pero las estamos terminando, para cumplir con la palabra y el sueño de ustedes. Yo vengo con la frente bien en alta a decirles que voy a seguir peleando por los salteños”, manifestó el mandatario provincial en el acto de cierre.