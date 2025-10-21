Con el acompañamiento de Evelyn Arach, Juan Sasturain presenta Tinta China, su última  novela, en la que regresa el veterano Julio Etchenike, el investigador privado que subió por primera vez a escena con Manual de perdedores, y que ahora vuelve con un caso político (A las 18 en el Auditorio Angélica Gorodischer, tercer piso.)