Con el acompañamiento de Evelyn Arach, Juan Sasturain presenta Tinta China, su última novela, en la que regresa el veterano Julio Etchenike, el investigador privado que subió por primera vez a escena con Manual de perdedores, y que ahora vuelve con un caso político (A las 18 en el Auditorio Angélica Gorodischer, tercer piso.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.