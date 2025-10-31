El monotema que nos ha impuesto este gobierno de pesadilla. La plata. Porque falta, porque nunca alcanza, porque se quiere generar como sea, rascar, buscar, mendigar, intentar cobrar algo, un puchito, un resto. La plata y la narrativa siempre estuvieron mezcladas, potenciadas, motorizadas. Supongo que el origen pecuniario de las o los primeros narradores o poetas era armar esos cantos, cuentos o fábulas por un plato de comida, para entretener al resto, para escapar de la realidad o entenderla, para atravesar una noche oscura al lado del fuego.

Hace unos días volví a ver la película Plata dulce, de Fernando Ayala. Se la puede encontrar fácilmente en internet, es de esa clase de películas que se las conoce aún sin haberlas visto, por alguna frase o situación. No voy a contar la historia (bueno, lo hago mini para no aburrir, dos tipos que tienen una fábrica de barrio, los años post- Mundial, la especulación, los vaivenes económicos, esa cosa llamada argentinidad). La película tiene ese valor de déjà vu, de estar mostrando algo que se replica en el presente de manera grotesca. Los dos personajes principales, los socios, tienen complejidades y dobleces. Pero me llamó la atención lo poco contados que están los personajes femeninos. Las mujeres quedan relegadas en esa historia económica a una periferia, a ser satélites dependientes de la voluntad de esos dos hombres que van perdiendo los escrúpulos. Es una ficción donde los hombres tienen el control del dinero. Como el wéstern, género de hombre y dólares perforados por balas. Tengo un recuerdo borroso de la película de Leone con la que se me ocurre titular esta nota. La posesión del dinero parece aumentar la virilidad del héroe bravío.

Pensando en dinero, en esta ensalada donde los días caen en un gran desconcierto, leo La ficción del ahorro de Carmen M. Cáceres, editada por Fiordo. No puedo agregar mucho a todo lo elogioso que se ha escrito sobre esta concentrada y vigorosa novela. Lo primero que me ocurre es lo conmovedor que resulta, cuando esos personajes que podrían haber habitado la periferia en antiguas ficciones sobre el dinero, ocupan ahora una centralidad contundente. La protagonista de la novela es una adolescente de clase media que va a transportar bajo su ropa los ahorros familiares en fajos de dólares, envueltos en una cinta, adheridos a su piel, en medio de la crisis del 2001, como una versión teen y sudaca de la película de los 70 Expreso de medianoche. Y después de un inicio que podría ser la premisa de una trama policial, la novela de Cáceres implosiona hacia una forma de relato impredecible y profundo. El relato va hacia el origen de esos fondos, la historia familiar, la corporalidad, el retrato social y político. Y además de narrar de manera concisa y bella, cada tanto la trama se suspende para pensar esa materia escurridiza que es el dinero, el ahorro y la pérdida. La protagonista dice cosas como esta:

“Ahorrar es ya vivir en otro tiempo. Es ubicar la zanahoria delante y alinear las decisiones cotidianas para llegar a un espejismo que se encuentra siempre un poco más allá. La tranquilidad no está en el futuro, sino en el presente que se ordena porque el ahorro moldea la imaginación. Delimita el tamaño de los futuros posibles, recorta las fantasías íntimas para que se conviertan en imágenes realizables: escenas en los que somos más libres, más generosos, estamos más sanos o vivimos en una casa que podemos pagar. La historia del ahorro, por lo tanto, es una posible historia de la fantasía humana”.

La ficción del ahorro se vuelve un artefacto narrativo difícil de encuadrar, un meteorito literario fulminante. Con destellos que iluminan zonas sociales constitutivas de eso que llamamos país. A nuestro pasado reciente y el incierto porvenir.

Dinero y arte. A los días de leer la novela de Carmen fui a buscar entre mis libros Diario del dinero, de Rosario Bléfari, editado por Mansalva, pero no lo encontré, cuando salió lo regalé, lo compré nuevamente y lo volví a regalar, lo volví a comprar y lo presté. Ese libro, como el dinero, circuló, se perdió, lo busco y no está más.

En Diario del dinero, Rosario va registrando sus gastos, sus deudas, lo que gana, lo que gasta, lo que pierde; pero en ese intento de registro, parece olvidarse del motivo principal, y nos va narrando una vida que hace mil y más intentos por subsistir y expandirse en el arte. Es un libro entrañable de una artista fundamental. Cuando se publicó, algunas personas comentaron con sorpresa cómo podía ser que Rosario hubiera tenido apremios económicos con todo lo que entregó a la cultura, qué clase de sociedad es esta que no supo cuidarla.

Dejo aquí una partecita que anoté al leerlo:

“Deudas y cuentas se me aparecen como un sueño, como si al final no importara. Toda esa preocupación eterna por el dinero que me acompañó toda mi vida parece, de pronto, perder peso y lugar. Tal vez si muero ya no importe de verdad. Se encargarán otros, del dinero que se debe, del que me deben, del que podría ganar… algo de lo que hubiera querido no tener que preocuparme nunca… o algo en lo que me hubiera gustado ser más ¿práctica o afortunada?”.

Hace varios años, en un centro cultural que tenía Maruja Bustamante, tomé junto a un grupo de chicas un taller de canciones que daba Rosario Bléfari. Ella tenía una técnica minuciosa para componer, un método muy personal y complejo que no sé si llegué a comprender del todo, pero me resultó super inspirador y estimulante, como si fuera una visita guiada a una cabeza hipercreativa. Eran días de escucharla, de hacer ejercicio y pequeñas pausas donde comíamos galletitas con mate. Ella hablaba de canciones, métricas, palabras e imágenes y también de dinero. Colateralmente dinero y arte. Esa dupla complicada.

Intento escribir de dinero, pero me ramifico, se me escurre lo que trato de decir. El dinero, ese tabú del que cuesta hablar, escribir, narrar, eso que tiñe las conversaciones, los vínculos, las horas. El dinero, la guita, la biyuya, o como se lo quiera denominar. Toda esa tensión sexual irresuelta entre lo que ganamos y lo que quisiéramos ganar. Los intentos de ahorro. Las apuestas. La gratuidad, la precarización. Quienes intentamos un camino artístico estamos a la deriva en esa vida bohemia que implica básicamente que haremos mucho trabajo de onda. Y en este tiempo donde nada alcanza y nos multiplicamos en infinitos trabajos imposibles, hablar de canciones, novelas, poesía, podría ser un minúsculo acto de resistencia. Que haya actividades como leer, o salir a deambular, pintar, perderse en las derivas, no sumar nada a una producción rentable, dejar de hacer, es suspender por un tiempo breve la narrativa omnipresente del dinero.