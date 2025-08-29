Después de la gran repercusión que tuvo Imagine Van Gogh en Argentina, el 4 de septiembre llega al Pabellón Frer de La Rural Art Masters, una exposición itinerante que ofrece un recorrido virtual por el Museo del Prado con algunas de sus obras más representativas.

A través de la realidad virtual multiusuario (RVM) -también conocida como metaverso- se apuesta a una reinterpretación poética de las pinturas en grandes dimensiones para que los visitantes puedan experimentar un viaje sensorial y sentirse "adentro" de las creaciones más celebradas del arte europeo.

En ese recorrido podrán sumergirse en Las Meninas (Diego Velázquez), El Jardín de Las Delicias (El Bosco), El Aquelarre (Francisco de Goya), Venus y Adonis (Paolo Veronese) y El Sentido de La Vista (Rubens y Jan Brueghel).

Desarrollada por ACCIONA Cultura junto al Museo del Prado, la muestra propone combina historia, arte y tecnología de vanguardia con recursos como entornos tridimensionales y storytelling interactivo. Las entradas están disponibles en www.laruralticket.com.ar.